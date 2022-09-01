Учителя поддержали запрет на телефоны в школе, родители выступили против

57% родителей в России выступили против введенного властями запрета на сотовые телефоны в школах. Поддержали инициативу 31%, затруднились ответить 12%. Таковы результаты опроса сервиса SuperJob по поводу инициативы Минпросвещения запретить детям приносить мобильные телефоны в школу.

Большинство опрошенных учителей (51%), напротив, поддержали введенное властями правило. Не одобрили инициативу Минпросвещения 39% педагогов. Затруднились с ответом 10%. Большинство сторонников запрета на мобильники оказалось среди учителей старшего поколения (57%).

«По сравнению с прошлым годом число родителей, которые не хотят, чтобы их детей лишали возможности использования мобильных телефонов в школах, выросло. Количество сторонников инициативы среди преподавателей не изменилось», - отметили в пресс-службе сервиса.

Опрос проводился 20–31 августа. В нем приняли участие 2 100 респондентов из всех округов России.

Министерство просвещения ввело с 1 сентября запрет на использование мобильных телефонов по время уроков. Соответствующая норма уже прописана в санитарных правилах для школ.