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​Тюменские аграрии собрали более 500 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур

Аграриям Тюменской области помогает собрать урожай погода

​Тюменские аграрии собрали более 500 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур
Фото: admtyumen.ru

В Тюменской области урожай зерновых и зернобобовых культур убран с более чем 25 процентов площадей. Сельхозпредприятия региона увеличили показатели прошлого года.

«Аграрии Тюменской области убрали четверть площадей, занятых зерновыми и зернобобовыми культурами. На сегодня уже собрано более 508 тысяч тонн, урожайность хорошая – свыше 28 центнеров с гектара. Специалисты говорят, что не бывает двух одинаковых уборочных кампаний. Главная особенность нынешней – хорошая погода. Она позволяет держать высокие темпы уборки и рассчитывать на достойный урожай», – рассказал губернатор Александр Моор.

Заместитель губернатора Владимир Чейметов на очередном заседании президиума регионального правительства доложил, что также собрано свыше 22 тысяч тонн картофеля. Урожайность этой культуры составила 299 центнеров с гектара – значительно больше, чем в прошлом году. Продолжается уборка овощей открытого грунта.

Выполняется и другая важная задача. Для сельхозживотных запасено 104 тысяч тонн сена и 590 тысяч тонн сенажа. Это более 90 процентов от потребности.


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31 августа в 15:40, просмотров: 23, комментариев: 0
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