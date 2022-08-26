В Госдуме допустили перевод школьников на дистанционное обучение из-за ковида

Из-за высоких темпов распространения коронавирусной инфекции в России могут вернуть дистанционный формат обучения. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

«Коронавирус растет очень быстрыми темпами. Всего несколько недель назад было около трех тысяч новых случаев в день, а сегодня уже десятки тысяч по всей России. Такие цифры нас очень огорчают. Если до 1 сентября коронавирус будет такими темпами распространяться, то боюсь, что региональным властям придется временно переводить школьников на дистанционный формат обучения», ‒ заявил парламентарий в беседе с радио «Спутник».