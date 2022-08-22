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​Все школы Тюменской области оснащены системой видеонаблюдения и металлоискателями

1 сентября обеспечат безопасность в школах Тюменской области

​Все школы Тюменской области оснащены системой видеонаблюдения и металлоискателями
Фото: admtyumen.ru

Все государственные и муниципальные образовательные учреждения Тюменской области охраняются и оснащены системами видеонаблюдения, металлоискателями, а также средствами передачи тревожных сообщений. Об этом рассказал заместитель губернатора, директор областного департамента образования и науки Алексей Райдер на очередном совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Тюменской области.

Главными вопросами совещания стали обеспечение антитеррористической защищенности школ и других учреждений образования перед началом нового учебного года и в День знаний 1 сентября, а также в преддверии единого дня голосования 11 сентября.

Комплекс мер реализуется в плановом режиме. Перед началом нового учебного года все учреждения образования будут тщательно проверены на предмет антитеррористической защищенности. Подобные проверки пройдут и на избирательных участках. В День знаний и единый день голосования тюменские полицейские, а также росгвардейцы, пожарные и спасатели будут нести службу в усиленном режиме.

С учетом обстановки, сложившейся в стране и мире, губернатор Александр Моор рекомендовал правоохранительным органам повысить бдительность.


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22 августа в 16:03, просмотров: 69, комментариев: 0
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