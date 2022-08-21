Замглавы МЧС заявил о дефиците оборудования и комплектующих

Среди производителей пожарно-спасательной техники выявлен дефицит отечественных компонентов, а также сырья для изготовления средств личной защиты пожарных и спасателей. Об этом стало известно в ходе 3-го Международного пожарно-спасательного конгресса, проходящего в г. Кубинка (Московская область).

«Необходимо отметить ряд проблемных вопросов. Использование блоков на основе импортной электронной компонентной базы ‒ наиболее болезненное для МЧС России, отсутствие отечественных малогабаритных двигателей внутреннего сгорания, используемых в беспилотных летательных аппаратах, специальном аварийно-спасательном инструменте, мобильных насосных станциях, электрогенераторах. При производстве корпусов касок и шлемов пожарных используется АБС-пластик исключительно иностранного производства», ‒ отметил первый замглавы МЧС России Александр Чуприян.

Также, замглавы МЧС обратил внимание на проблемы с обеспечением ведомства необходимыми средствами связи и разведки.