56,6% врачей в России поддержали возвращение антиковидных ограничений, показал опрос

56,6% российских врачей поддерживают идею возвращения санитарных и ограничительных мер, подобных тем, что вводились в условиях пандемии коронавируса в 2020 и 2021 годах. Об этом со ссылкой на результаты опроса в мобильном приложении «Справочник врача» пишет РБК.

Против введения ограничений выступили 43,4% опрошенных медиков. Среди главных причин негативного отношения к ограничениям респонденты назвали отсутствие ресурсов для их реального выполнения (43%), уменьшение зарплат не работавшим с ковидом специалистам (17,4%), отсутствие доверия Минздраву и властям (16,1%) и недовольство «фактором принуждения» (12,1%).

В том, что ограничения могут улучшить эпидемиологическую ситуацию, уверены 56,5% медиков, не верят в это 24,4%. Среди мер, которые наиболее эффективно снижают показатель заболеваемости, врачи назвали индивидуальную социальную изоляцию (50%), обязательное ношение масок и перчаток (43,4%), тотальный карантин по примеру Китая (31,8%), доступ в общественные места только по QR-коду (20,8%), принудительную вакцинацию всего населения (19,8%), уголовную ответственность за нарушение масочного режима (11,3%).

Опрос проводился с 10 по 16 августа, в нем приняли участие 1627 медиков-специалистов.

Последние несколько недель в ХМАО, как и во всей России, фиксируется рост числа заболевших коронавирусом. За минувшие сутки в округе выявили 383 новых случая заражения ковидом – это максимум за лето.