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В Тюменской области стартует масштабная прививочная кампания

Жителям Тюменской области рекомендуют поставить прививки от ковида после сезона отпусков

В Тюменской области стартует масштабная прививочная кампания
Фото: admtyumen.ru

В Тюменской области накануне нового учебного года и в завершении сезона летних отпусков стартует масштабная прививочная кампания. Актуальный график работы процедурных кабинетов в медорганизациях и мобильных пунктов вакцинации тюменцам доступен на портале takzdorovo-to.ru.

«В 2022 мы знаем о коронавирусе намного больше, чем в самом начале пандемии. Медицинское сообщество готово дать отпор заболеванию и бороться за жизнь каждого, но это не умаляет значимости личной ответственности каждого из нас. Вакцинация – это гарантированный шанс на то, что болезни удастся избежать или перенести ее в легкой форме. Воспользоваться им или нет – личный выбор каждого. Помните, ваша ответственность за свое здоровье – весомый вклад в здоровое будущее других людей: ваших родных, близких, коллег и, в конце концов, всего человечества», – отметили в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

Вакцинировать и ревакцинироваться от коронавируса можно вакциной «Спутник V», которая хорошо зарекомендовала себя в Аргентине и Мексике, Казахстане и Венгрии, Венесуэле и Монголии, Иране и Ираке, странах СНГ и государствах Африки.

«Благодаря повсеместной деятельности мобильных прививочных пунктов в торговых центрах, спортивных и образовательных учреждениях, выездной работе на крупных предприятиях, вакцинацией удалось охватить более 337 тысяч жителей Тюменской области. И если поначалу люди действительно отнеслись к массовой вакцинации с опаской, то впоследствии у мобильных пунктов выстраивались очереди из желающих привиться», – добавили в департаменте.


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15 августа в 10:49, просмотров: 106, комментариев: 0
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