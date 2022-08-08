Более 3 миллионов трудовых мигрантов приехало в РФ

Порядка 3, 12 млн мигрантов приехало в Россию на заработки во втором квартале 2022 года. Такое число является рекордным за последние шесть лет. Об этом говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании статистики МВД.

«На это повлияло, прежде всего, неожиданно сильное укрепление рубля, в результате которого российский рынок труда стал более привлекательным для иностранцев, ведь их заработки в валюте выросли. Таким образом, мигранты смогли увеличить денежные переводы домой», — прокомментировала президент аудиторско-консалтинговой сети Елена Трубникова.

Стоит отметить, что в предыдущем году выходцев из иностранных государств было меньше почти на треть и составило 2,34 млн. Большинство из прибывших трудовых мигрантов остались работать в столице, Московской области и в Ленинградской области – 0,8, 0,4 и 0,4 миллиона человек соответственно.