Ультразвуковой сканер помог провести десятки тысяч исследований в ХМАО

Свыше 30 тысяч исследований за год провели врачи окружного кардиологического диспансера «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии» с помощью ультразвукового сканера. Каждое пятое исследование было экстренным, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

«Ультразвуковой аппарат поступил в учреждение прошлым летом. Прибор создан для исследования сердечно-сосудистой системы и с первых дней работы доказал свою эффективность», - говорится в сообщении пресс-службы.

С помощью искусственного интеллекта медики получают детальное 3D-изображение, сопоставимое с таким исследованием, как магнитно-резонансная томография. «Кроме того, аппарат не только помогает диагностировать заболевание, но и сформировать прогноз его течения, и это одно из главных преимуществ сканера», - отмечают врачи.

Стоимость ультразвукового сканера – 26 млн рублей. Его приобрели для медучреждения в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно сосудистыми заболеваниями».