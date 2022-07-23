16+
Логотип Сиапресс

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Ключевая ставка в России упала

Центробанк РФ снизил ключевую ставку до восьми процентов

​Ключевая ставка в России упала
Фото: kp.ru

Банк России понизил ключевую ставку сразу на полтора процентных пункта — с 9,5 до восьми процентов: об этом сообщается на официальном сайте финансового регулятора. В качестве причин такого шага указываются низкие темпы прироста потребительских цен, замедление годовой инфляции, сдержанная динамика потребительского спроса.

«Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», — заявляет пресс-служба Центробанка.

Напомним, радикальное повышение ключевой ставки до 20 процентов произошло в феврале этого года с введением первых антироссийских санкция со стороны западных стран. С этого момента финансовый регулятор время от времени снижает ее, возвращаясь к прежним показателям.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:59, просмотров: 66, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Восемь управляющих компаний города задолжали теплоэнергетикам 309 млн рублей за поставленные ресурсы 572
  2. ​Всё и сразу. Что такое комплексное развитие территорий и как оно изменит строительство в Сургуте 544
  3. Мэрия Сургута прокомментировала результаты приемки работ в парке «За Саймой» 529
  4. Сургутян приглашают послушать «Шедевры органной музыки» 478
  5. Жительницу Ханты-Мансийска признали лучшей бегуньей страны 460
  6. Евросоюз включил югорского депутата в санкционный список 399
  7. ​В ХМАО в субботу пройдут дожди, в Нижневартовском районе – ливни и грозы 393
  8. ​Югорчане предпочитают оформлять полис ОСАГО в Сбербанке 383
  9. ​Нужно провести ревизию всех заборчиков и оградок Сургута и снести все, что не попадает под нормы благоустройства 365
  10. ​Еще один аварийный дом сносят в Сургуте 206
  1. ​Отпуск не задался: россияне недовольны летним отдыхом 2181
  2. Как выбрать арбуз и не отравиться // ИНСТРУКЦИЯ 1740
  3. ​Россия может все, но у нее проблема с ориентированной на свою страну элитой 1556
  4. Водитель насмерть сбил велосипедиста на трассе «Сургут – Нефтеюганск» 1514
  5. ​В Сургутском районе открыли арт-дачу 1503
  6. Сургутские студенты создали приложение, определяющее вредные вещества в продуктах 1383
  7. В Югре студенты с детьми могут получить льготу на аренду жилья 1368
  8. ​Тюменские аграрии начали собирать урожай 1336
  9. ​«Живая классика» прозвучит в сургутском парке культуры и отдыха и библиотеках 1282
  10. ​Почему авиабилеты в Югру выросли в цене? Отвечает Центробанк 1241
  1. На сургутянку, из-за которой разгорелся межнациональный конфликт, завели уголовное дело 5373
  2. ​Завершается прием заявок на программу «Женщина-лидер в УрФО» 4317
  3. ​Плесень и тараканы: бывший «Макдональдс» теряет репутацию 4152
  4. В Югре откроются первые рестораны «Вкусно и точка» 3976
  5. «IT-форум в Югре — крупнейшая площадка для обсужения информационных технологий во всей России» 3965
  6. Меладзе, «ДДТ», Земфира. Опубликован список запрещенных в России артистов 3553
  7. Что Югре принес Петербургский международный экономический форум 3131
  8. Лебединая верность 3120
  9. У кого что болит 2944
  10. Лучшие вакансии июня в Сургуте / ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2809

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика