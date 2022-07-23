Центробанк РФ снизил ключевую ставку до восьми процентов

Банк России понизил ключевую ставку сразу на полтора процентных пункта — с 9,5 до восьми процентов: об этом сообщается на официальном сайте финансового регулятора. В качестве причин такого шага указываются низкие темпы прироста потребительских цен, замедление годовой инфляции, сдержанная динамика потребительского спроса.

«Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», — заявляет пресс-служба Центробанка.

Напомним, радикальное повышение ключевой ставки до 20 процентов произошло в феврале этого года с введением первых антироссийских санкция со стороны западных стран. С этого момента финансовый регулятор время от времени снижает ее, возвращаясь к прежним показателям.