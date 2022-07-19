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​Свыше 100 тонн санкционки уничтожили на Урале

100 тонн санкционных товаров уничтожили на Урале, 8 продавцов привлекли к ответственности

​Свыше 100 тонн санкционки уничтожили на Урале
pixabay.com

За первые шесть месяцев 2022 года Уральская транспортная прокуратура пресекла незаконный ввоз свыше 100 тонн санкционной продукции, которая впоследствии была уничтожена. Эту работу провели в рамках предотвращения ввоза запрещенных товаров в Россию через границу с Казахстаном, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Всего транспортными прокурорами совместно с правоохранительными и контролирующими органами в ходе проверок на объектах транспорта и торговли установлено 103,6 тонн товаров, в отношении которых применяются специальные экономические меры. По каждому факту выявления таких товаров инициировано их изъятие и уничтожение», - говорится в сообщении пресс-службы.

К административной ответственности привлекли восемь продавцов санкционной сельскохозяйственной продукции, добавили в прокуратуре. В суды также направили 33 административных заявления о признании информации о продаже санкционных товаров в интернете запрещенной.


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Сегодня в 14:19, просмотров: 103, комментариев: 0
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