100 тонн санкционных товаров уничтожили на Урале, 8 продавцов привлекли к ответственности

За первые шесть месяцев 2022 года Уральская транспортная прокуратура пресекла незаконный ввоз свыше 100 тонн санкционной продукции, которая впоследствии была уничтожена. Эту работу провели в рамках предотвращения ввоза запрещенных товаров в Россию через границу с Казахстаном, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Всего транспортными прокурорами совместно с правоохранительными и контролирующими органами в ходе проверок на объектах транспорта и торговли установлено 103,6 тонн товаров, в отношении которых применяются специальные экономические меры. По каждому факту выявления таких товаров инициировано их изъятие и уничтожение», - говорится в сообщении пресс-службы.

К административной ответственности привлекли восемь продавцов санкционной сельскохозяйственной продукции, добавили в прокуратуре. В суды также направили 33 административных заявления о признании информации о продаже санкционных товаров в интернете запрещенной.