Почему Тюмень стала городом с самым высоким IQ

Тюмень заняла первое место в рейтинге Минстроя РФ самых умных городов России в категории крупных городов с численностью населения от 250 тысяч до миллиона. Город набрал 100,75 балла. В тройке лидеров – Рязань (87,76) и Сургут (86,25).

«Высокая позиция Тюмени в рейтинге обеспечивается постоянной работой над реализацией мероприятий проекта «Умный город». На текущий момент внедряются передовые цифровые и инженерные решения в городскую инфраструктуру, развиваются интеллектуальные системы учета электроэнергии. В рамках создания интеллектуальной транспортной системы идет внедрение автоматизированной системы управления дорожным движением. Также проводится работа по расширению применения отдельных элементов «Умного города» — умных остановочных павильонов и паркоматов», - рассказали в департаменте информатизации Тюменской области.

Директор департамента Станислав Логинов подчеркнул, что главная цель реализации проектов – комфорт жителей города: «В рамках программы "Умный город" в Тюменской области реализуются проекты с использованием современных цифровых технологий. Их главная цель — сделать жизнь людей комфортнее и безопаснее. Очень ценно, что наши усилия подтверждаются федеральными независимыми оценками качества жизни граждан».

Рейтинг Минстроя формируется из расчета индекса цифровизации городов — «IQ городов», который рассчитывается по 10 направлениям (городское управление, умное ЖКХ, инновации для городской среды, умный городской транспорт, системы общественной безопасности, системы экологической безопасности, туризм и сервис, системы социальных услуг, экономическое состояние и инвестиционный климат, инфраструктура сетей связи). Всего в расчете учитывается 47 показателей.