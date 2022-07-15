16+
Логотип Сиапресс
USD  58,2568   EUR  58,3432  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Продажа водки в России выросла на 11% по сравнению с прошлым годом

Россияне в июне купили почти на 11% больше водки, чем год назад

Продажа водки в России выросла на 11% по сравнению с прошлым годом
pixabay.com

Розничная продажа водки в России в июне выросла на 10,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Всего было продано 6,05 млн декалитров (дал), сообщает со ссылкой на Национальный союз защиты прав потребителей «Интерфакс». Показатели за полугодие также увеличились. За первые шесть месяцев россияне купили 36,7 млн дал водки, что на 7,5% больше, чем год назад.

Продажи коньяка в июне выросли на 8,9% по сравнению с прошлым годом. А на винном рынке наибольших темпов роста достигли продажи шампанских и игристых вин. В июне российские потребители выбирали эти напитки на 10,1% чаще.

Быстрее всего, по данным союза защиты прав потребителей, растут продажи слабоалкогольных напитков крепостью не более 9 градусов. В июне показатель увеличился почти в 1,6 раза — до 1,2 млн дал, а за полгода цифра выросла почти в 1,8 раза — до 7,04 млн дал.

Всего в июне было продано 17,2 млн дал алкогольной продукции (исключая пиво, сидр и медовуху), что на 5,8% больше, чем в июне прошлого года. В первом полугодии россияне купили 103,3 млн дал алкоголя - на 3,9% больше, чем в 2021-м.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:24, просмотров: 81, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Радужные пятна на воде. В ХМАО изучают загрязнение реки Конда 624
  2. ​Югра организует летний отдых для детей из ДНР 612
  3. ​Югра при помощи Москвы будет развивать туризм, кино и медиашколу 609
  4. ​Объем помощи бизнесу в Югре приближается к двум миллиардам 601
  5. ​В Сургуте построили больше 150 тысяч квадратных метров жилья за полгода 590
  6. ​Число отравлений наркотиками в Тюменской области снизилось на десять процентов 570
  7. «Россети Тюмень» направят порядка 30 млн рублей на строительство нового учебного полигона в Югре 517
  8. ​Лаптисты соберутся в Тюменской области на Кубок России 472
  9. ​Жители Тюмени выдвигают идеи по созданию концепции межвузовского кампуса 432
  10. Настилы, столики, скамейки. Жителей Сургута зовут отдыхать у реки 299
  1. Что Югре принес Петербургский международный экономический форум 2389
  2. ​Государство дает нам выбор: купить студию или двушку в муравейнике. А выбор должен быть другим 2279
  3. В Сургуте откроют новый парк развлечений 1911
  4. Кондаковы 1871
  5. В Сургуте утром 9 июля перекроют дороги ради Курбан-Байрама 1665
  6. ​Три ребенка утонули в ХМАО за выходные 1645
  7. ​Грузовик смял «десятку» на югорской трассе – погиб молодой мужчина 1631
  8. ​Утопленники и бумажки 1617
  9. В Сургуте открылся новый парк развлечений 1571
  10. ​Сургут лидирует в ХМАО по числу новых заболевших ковидом 1516
  1. Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов 6956
  2. ​Михаил Гельфанд: «Нам скоро будет некого учить. Я никогда не подписывал столько рекомендательных писем, сколько этой весной» 6732
  3. На сургутянку, из-за которой разгорелся межнациональный конфликт, завели уголовное дело 4851
  4. ​Завершается прием заявок на программу «Женщина-лидер в УрФО» 3742
  5. Поел плов и умер. В Сургуте на празднике Сабантуй погиб подросток 3435
  6. В Югре откроются первые рестораны «Вкусно и точка» 3381
  7. ​Плесень и тараканы: бывший «Макдональдс» теряет репутацию 3356
  8. «IT-форум в Югре — крупнейшая площадка для обсужения информационных технологий во всей России» 3292
  9. Меладзе, «ДДТ», Земфира. Опубликован список запрещенных в России артистов 3051
  10. Получить в морду за пирсинг 2892

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика