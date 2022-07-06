Подрядчики успели купить материалы для строительства тюменских дорог

Строительство дорог в Тюмени идет по плану – проблем с поставкой материалов не ожидается. В этом убедился губернатор Тюменской области Александр Моор во время рабочей поездки по областному центру.

«Строительство всех дорог идет по плану. Можно даже говорить с некоторым опережением, потому что мы проавансировали объекты. Подрядчики закупили все необходимые материалы. И сегодня проблем с импортозамещением в дорожном строительстве нет. Все инженерные коммуникации проложены и как раз на этих объектах ничего не мешает работать и даже чуть раньше их сдать», — рассказал глава региона.

Александр Моор оценил и ход строительства трех дорог. На новой улице Тимофея Кармацкого в квартале Алебашевская – Дружбы – Мельникайте – р. Тура обустраивают 4-полосную проезжую часть длиной 1,9 км, делают водоотводные канавы, прокладывают коммунальные сети. В жилом районе Ново-Патрушево в ноябре построят проезжую часть, обустроят тротуары, смонтируют наружное освещение на улице Валентины Трофимовой. Работы на этих объектах планируют завершить в 2023 году.

В ноябре 2024 года в границах улиц Губернская – Закалужская – Московский тракт (ул. Калинина, Ф.Салманова) появится шестиполосная магистраль, велосипедная дорожка, наружное освещение и ливневая канализация.

Александр Моор поручил также создать зеленый уголок рядом с новой улицей, отметив, что за время освоения этой части города на нем выросли хвойные деревья и дома в этом участке строить не нужно.