Выпуск легковых автомобилей в России рухнул в мае

В мае 2022 года производство легковых автомобилей в России упало в годовом выражении на 96,7% и сократилось по итогам пяти месяцев более чем вдвое. Об этом рассказали в отчете Росстата.

Всего за май в стране произвели лишь 3,7 тысяч легковушек. Это на 81,3% меньше, чем в апреле текущего года. За полгода же выпустили 258 тысяч автомобилей, что на 56,4 ниже, чем в аналогичный период прошлого года.

Вместе с тем сократилось и производство грузовых машин. Так, большегрузы стали производить в мае на 38,3% меньше. За пять месяцев было произведено 60,1 тысяч грузовиков, что на 12% ниже показателя за тот же период прошлого года.

Напоминаем, что цены на новые автомобили в России выросли в марте в среднем на 40%. Это произошло на фоне девальвации и приостановки поставок.