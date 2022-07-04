16+
Логотип Сиапресс
USD  55,0858   EUR  57,1836  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Муниципалитеты Тюменской области получат субвенции за создание качественной среды для граждан

Города и районы Тюменской области получат дополнительные средства из бюджета региона

​Муниципалитеты Тюменской области получат субвенции за создание качественной среды для граждан
Фото: admtyumen.ru

Города и районы Тюменской области смогут получить дополнительные средства из бюджета региона. Поощрить муниципалитеты решили за создание качественной среды для жизни граждан. Об этом объявил губернатор Александр Моор на заседании президиума регионального правительства, сообщает пресс-служба главы региона.

Тюменская область по итогам 2021 года заняла второе место в рейтинге оценки усилий региональных органов исполнительной власти по созданию качественной среды для жизни граждан среди субъектов РФ.

Исследование провели аналитики федерального Агентства стратегических инициатив. Рейтинг проводится для оценки общей удовлетворенности людей социальной сферой и местом, в котором человек живет. Для расчета интегрального значения эксперты использовали 161 показатель, отвечающий запросам каждого человека.

«Второе место – это результат упорной работы органов государственной власти и органов местного самоуправления. В связи с чем мы предоставим муниципальным образованиям субвенции из областного бюджета», - отметил Александр Моор.


нравится (0) не нравится (0)
04 июля в 16:32, просмотров: 78, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. На сургутянку, из-за которой разгорелся межнациональный конфликт, завели уголовное дело 1348
  2. Тюменка бросила свою таксу в ветклинике из-за 1500 рублей 490
  3. Сургутянина подозревают в избиении знакомого до смерти 452
  4. ​Еще одна женщина погибла при нападении акулы в Египте 397
  5. Покидающая Россию ​IKEA назвала дату финальной распродажи 395
  6. ​Впервые за полгода в мире зафиксировали резкий рост заражения коронавирусом 387
  7. Детям запретили купаться на лангепасском пляже из-за убытия воды 386
  8. Велосипедист и водитель легковушки погибли в ДТП в Югре 385
  9. Сургутский выпускник набрал 200 баллов на ЕГЭ по биологии и химии 379
  10. Два выпускника из Сургута нарушили правила проведения ЕГЭ 362
  1. ​Завершается прием заявок на программу «Женщина-лидер в УрФО» 2805
  2. Многоэтажный дом на Комсомольском проспекте сдали в срок 1731
  3. Недострой на «грэсовском пятачке» в Сургуте снесут уже в этом году 1666
  4. Андрей, дорогой, прощай... 1557
  5. ​Этого события ждали десять лет – в Сургуте появится улица имени легендарного геолога Виктора Пархомовича 1544
  6. Снос сургутского ресторана «VIP 777» откладывается 1536
  7. Сургутянка грубо оскорбила мужчину из-за ролика с ее детьми 1408
  8. ​Как бюджет Югры переживает кризис, что будет за продажу энергетиков детям и когда начнем перерабатывать мусор 1374
  9. ​Не скажем. Сургутнефтегаз определился с составом совета директоров 1354
  10. ​Отдельное здание для «Петрушки» не должно отвернуть от перепрофилирования «Авроры» и «Вершины» 1353
  1. Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов 6271
  2. ​Михаил Гельфанд: «Нам скоро будет некого учить. Я никогда не подписывал столько рекомендательных писем, сколько этой весной» 5806
  3. Куда сходить в Сургуте на выходных 11-12 июня? // АФИША 3585
  4. Андрей Филатов позвал сургутян на тренировочный полет «Русских витязей» 3446
  5. ​Завершается прием заявок на программу «Женщина-лидер в УрФО» 2805
  6. Что нового ждать в сургутской архитектуре и градостроительстве // Александр Коновалов 2707
  7. ​Цены упали! 2683
  8. Поел плов и умер. В Сургуте на празднике Сабантуй погиб подросток 2666
  9. В Югре откроются первые рестораны «Вкусно и точка» 2553
  10. ​Эко-парк «За сточной канавой», или Как мы убиваем центральную реку Сургута 2538

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика