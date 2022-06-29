Росавиация распределила 100 млрд рублей субсидий между авиакомпаниями на перелеты внутри страны

Авиакомпания «Utair» получит из федерального бюджета 6,9 млрд рублей в виде субсидий на выполнение полетов внутри России. Средства за перевозки начнут выделять с июля за апрель и май. Далее выплаты будут перечисляться ежемесячно, сообщили в «РБК» со ссылкой на Росавиацию.

«Условия предоставления субсидии стимулируют авиакомпанию увеличивать налет воздушного судна и выполнять рейсы с достаточной коммерческой загрузкой. Чем больше пассажирокилометров выполнит авиакомпания, тем больше средств на возмещение операционных расходов ей будет предоставлено в качестве субсидии. Здесь важно и количество перевезенных пассажиров, и дальность полета, и частота рейсов», – говорится в сообщении ведомства.

Всего выплаты направят в 32 российские авиакомпании. Большую часть всех субсидий получат «Аэрофлот», S7 и «Победа», причем «Аэрофлоту» достанется четверть общей суммы – почти 50 млрд рублей.

Напоминаем, в апреле правительство выделило 100 млрд рублей на поддержку российской авиаотрасли.