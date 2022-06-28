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Умер бессменный председатель Тюменской облдумы Сергей Корепанов

Спикер Тюменской облдумы Сергей Корепанов скончался в возрасте 74 лет

Умер бессменный председатель Тюменской облдумы Сергей Корепанов
Тюменская областная дума / vk.com

Председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов скоропостижно скончался во вторник, 28 июня. Об этом сообщил информационный центр правительства региона.

Сергею Корепанову было 74 года. Он возглавлял Тюменскую облдуму больше 20 лет – с 1998 года. Был председателем регионального парламента второго, третьего, четвертого, пятого и шестого созывов.

Сергей Корепанов родился в 1948 году в городе Нарьян-Маре. С 1973 по 1990 год работал в комсомольских и партийных органах, в том числе первым секретарем Ямало-Ненецкого окружкома ВЛКСМ и первым секретарем Ямало-Ненецкого окружкома партии. Трудился на руководящих должностях в подразделениях газовой отрасли: был заместителем управляющего трестом «Надымстройгаз» и «Ямалстройгаздобыча», с 1993 по 1996 год был директором представительства РАО «Газпром» в ЯНАО.


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Сегодня в 15:39, просмотров: 160, комментариев: 0
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