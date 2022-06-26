Самым успешным советским фильмом, вновь выпущенным в прокат, стала «Асса»

Фильм Сергея Соловьева «Асса» назван самым удачным перевыпуском советского кино в прокат. Как передает ТАСС, сборы только за первый уик-энд повторного показа составили более полутора миллионов рублей: «Это абсолютный рекорд среди всех созданных в СССР кинолент, перезапущенных в кино с лета 2019 года», — заявили в Мосфильме.

Цифры будут расти и дальше: «Асса» снова вышла на экраны в середине июня, к этому моменту собрала уже 2,5 миллиона рублей.

Также собирают такие хиты прошлых лет, как «Иди и смотри» Элема Климова, «Июльский дождь» Марлена Хуциева и «Любовь и голуби» Владимира Меньшова.