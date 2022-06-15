113 пьяных водителей поймали на дорогах ХМАО за неделю

Проблема пьяных водителей на дорогах не теряет своей актуальности в ХМАО. По данным окружной Госавтоинспекции, только за минувшую неделю инспекторы задержали 113 водителей с признаками опьянения. Возбуждено 17 уголовных дел в отношении лиц, повторно севших за руль пьяными.

В ГИБДД подчеркнули, что, согласно исследованию, вождение в состоянии опьянения (даже если это один промилле - примерно 150 граммов водки) повышает вероятность совершения ДТП в 5–10 раз. При этом вероятность погибнуть в аварии увеличивается более чем в 2,5 раза, а получить травму – более чем в 2 раза.

В Госавтоинспекции дали советы югорчанам, как не стать жертвой нетрезвых водителей.

«Пешеходы и водители должны знать особенности поведения пьяных водителей и стараться заранее обнаружить их в транспортных потоках. Такие водители обычно запаздывают при трогании у светофора, резко тормозят, движутся на запрещающий сигнал светофора. Им присуща чрезмерно резкая езда или наоборот чрезмерно осторожная. При маневрировании их отличает неестественная извилистая траектория движения», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Сообщить о пьяном водителе в полицию можно по телефону «02».