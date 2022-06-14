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​967 лесных пожаров произошло на Урале с начала пожароопасного сезона

Почти 500 млн рублей ушло на тушение лесных пожаров в УрФО в этом году

​967 лесных пожаров произошло на Урале с начала пожароопасного сезона
pixabay.com

967 лесных пожаров произошло на Урале с начала пожароопасного сезона, на их тушение потрачено почти 480 млн рублей. Об этом сообщил начальник департамента лесного хозяйства по УрФО Олег Сандаков на пресс-конференции в Екатеринбурге.

«Большая часть этой суммы пришлась на Курганскую область - 447 млн рублей, Свердловскую - 12, Челябинскую - 8, на Тюмень - 1,7, Югру и Ямал - по 5 млн рублей», - цитирует Сандакова «Интерфакс-Урал».

Он добавил, что конец апреля и большая часть мая оказались «непростыми» для Курганской, Тюменской и Свердловской областей. Однако во второй половине мая ситуация с пожарами «постепенно нормализовалась». «Безусловно, лесные пожары сейчас также фиксируются, но они небольшие, часто менее 1 га, обнаруживаются и тушатся на малых площадях», - сказал Сандаков.

По его словам, выявлено уже 18 предполагаемых виновников лесных пожаров. Возбуждено свыше тысячи административных дел (почти на 32% больше, чем в прошлом году), назначены наказания на сумму 9,8 млн рублей.


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Сегодня в 17:05, просмотров: 69, комментариев: 0
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