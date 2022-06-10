Депутаты Госдумы подготовили законопроект о запрете вывесок на иностранных языках

Депутаты Госдумы подготовили законопроект о запрете размещения рекламных вывесок на иностранных языках. Об этом в своем телеграм-канале сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«В Государственной Думе обсуждается запрет размещения рекламных вывесок на иностранных языках. Законопроект подготовлен», — написал народный избранник.

В конце апреля глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская сообщила о подготовке законопроекта, предусматривающего ужесточение норм использования англицизмов в рекламе и вывесках, напоминают «Ведомости». По ее словам, на центральных улицах Москвы в среднем на 30-50% больше вывесок на английском языке или набранных латиницей, чем вывесок на русском. Россиян же должны окружать родной язык и алфавит, заявила депутат.