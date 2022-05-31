Наталья Комарова отменила обязательный масочный режим в Югре

В ХМАО отменяется обязательный масочный режим, сообщила губернатор Наталья Комарова. Теперь он будет носить рекомендательный характер.

«Сегодня, после согласования этого решения с Роспотребнадзором РФ, приняла решение о замене обязательного масочного режима на рекомендацию использовать маски в закрытых помещениях, транспорте, включая такси, а также при включении этих требований в протоколы проведения мероприятий с большим участием людей», - написала глава региона в своем телеграм-канале.

Заболеваемость коронавирусом серьезно сократилась в Югре за последние недели. За минувшие сутки в округе зарегистрировано всего 15 новых заболевших ковидом в 6 муниципалитетах.