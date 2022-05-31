СК заподозрил вартовчанина в смертельном избиении знакомого керамической чашкой

40-летний житель Нижневартовска стал фигурантом уголовного дела. Он подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Преступление произошло 29 мая в квартире одного из домов по ул. Дружбы Народов. По версии следствия, подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своим знакомым на почве ревности и нанес ему множественные удары ногами и руками, а также керамической чашкой в область головы и других частей тела.

«От полученных травм 46-летний потерпевший скончался на месте происшествия», - уточнили в пресс-службе ведомства.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий. Расследование продолжается.