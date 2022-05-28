260 жителей Ханты-Мансийска пострадали от укусов клещей

260 жителей Ханты-Мансийска обратились в окружную клиническую больницу из-за укусов клещей. В числе пострадавших – 38 детей, сообщили в пресс-службе медучреждения.

«Среди пострадавших от клещей вакцинированы лишь 77 человек. В целях экстренной профилактики 119 пострадавшим был введен противоклещевой иммуноглобулин», - говорится в сообщении медучреждения.

Лаборанты обследовали 219 насекомых. Из них два оказались переносчиками клещевого энцефалита, 71 – лайма-боррелиоза, 10 насекомых заражены эрлихиозом.

Всем пострадавшим медики экстренно назначили профилактическую дозу антибактериальных препаратов.

Помощь при укусе клеща оказывается в приемном отделении ОКБ Ханты-Мансийска по улице Калинина, 40. График работы – круглосуточно, напомнили в медучреждении.