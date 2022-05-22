Россияне могут зарегистрировать рождение ребенка на Госуслугах

В России рождение ребенка теперь можно зарегистрировать на Госуслугах – об этом сообщает пресс-служба Минцифры. Решение принято совместно с Минздравом, Минюстом, Минфином и ФНС России. При этом родители младенца могут получить документы на бумажном носителе по желанию.

Теперь это можно сделать полностью в электронном виде, пройдя следующие шаги:

1. При рождении ребенка в роддоме с согласия мамы оформляется электронный медицинский документ о рождении, который поступит в ее личный кабинет на Госуслугах.

2. Получив уведомление в личном кабинете, мама переходит на услугу по регистрации рождения и заполняет заявление, где указывает имя ребенка.

3. Если ребенок родился в браке, отец также участвует в этом процессе, согласовывая на Госуслугах имя ребенка.

4. Орган ЗАГС или МФЦ на основании поступившего заявления о рождении и электронного медицинского документа формирует в едином государственном реестре ЗАГС цифровую запись акта гражданского состояния о рождении.

5. В личный кабинет матери ребенка на Госуслугах поступает уведомление о регистрации рождения и сведения о записи акта о рождении.

«Обычно ребенка ждут 9 месяцев, но этого ребенка мы ждали более 3 лет – с момента старта проектирования суперсервиса «Рождение ребенка». Первая регистрация рождения на основании электронного медицинского документа о рождении зарегистрирована в органе ЗАГС Республики Саха (Якутия). Первым в России «цифровым» ребенком оказался мальчик, которого родители решили назвать Марком. Возможность зарегистрировать рождение в электронном виде является важным этапом на пути цифровизации нашей страны», – комментирует замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев.