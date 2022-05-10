16+
Логотип Сиапресс

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Rutube упал, не может встать

Видеохостинг Rutube подвергся массированной атаке и недоступен

​Rutube упал, не может встать
Скрин: Rutube.ru

Российский аналог YouTube — видеохостинг Rutube — подвергся массированной хакерской атаке. Сайт недоступен с утра 9 мая.

Как заявило руководство сервиса, это самая мощная атака за всю его историю. Ряд СМИ утверждает, что хакерам удалось нанести непоправимый вред Rutube — настолько, что восстановлению он не подлежит. Однако представители сервиса эту информацию не подтверждают: «Информация относительно утери исходного кода сайта не соответствует действительности. Мы и правда столкнулись с самой сильной кибератакой за всю историю существования Rutube», — говорится в заявлении руководства.

Восстановление потребует время, признает оно. При этом подчеркивает: «Мрачные прогнозы не имеют ничего общего с настоящим положением дел: исходный код доступен, библиотека цела».

Напомним, что месяцем ранее Rutubeпровел масштабный перезапуск — сервис подвергся редизайну; также была проведена не менее масштабная презентация с участием блогеров и селебрити.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:38, просмотров: 126, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Имя им — легион 6891
  2. Планета клещей 1891
  3. «Бессмертный полк» прошёл в Сургуте: как это было // ФОТОРЕПОРТАЖ 1311
  4. ​Георгиевскую ленту длиной в 77 метров развернули в Радужном 979
  5. ​Наталья Комарова поздравила ветеранов с 9 мая 756
  6. ​В Ханты-Мансийске на шествие «Бессмертного полка» вышли более 20 тысяч человек 712
  7. ​Как День Победы празднуют в мире 705
  8. ​Наталья Комарова встретилась с сургутскими ветеранами 702
  9. ​Аналог Google Play вскоре откроется в России 337
  10. ​В автобус — бесплатно: в Сургутском районе с ветеранов не будут взимать плату за проезд 320
  1. Имя им — легион 6891
  2. В Нижневартовске ночью загорелся военкомат - на месте нашли «коктейли Молотова» 4216
  3. Куда сходить в Сургуте на выходных 7-9 мая? // АФИША 2738
  4. В Сургуте 9 мая пройдет ярмарка: обещают шашлык и кофе 2129
  5. На югорчан без их ведома оформляют микрозаймы 2093
  6. Планета клещей 1891
  7. Самолет из Сургута при посадке в Уфе задел хвостом полосу 1821
  8. 100% сургутян поставили первый компонент вакцины против ковида 1782
  9. ​Рассчитывавшая на доход сургутянка потеряла свыше 3,4 млн рублей 1592
  10. Сургутяне в одном из дворов обнаружили клетку с кроликами // ВИДЕО 1563
  1. «Самая большая трагедия — расчеловечивание человека, приведение его в состояние злобного зверя, способного всех изничтожить» 7573
  2. Дедушка Атанас 6921
  3. Имя им — легион 6891
  4. Затяните свои пояса 5911
  5. ​Отвалятся 4878
  6. ​Вечная пилюля 4545
  7. В Нижневартовске ночью загорелся военкомат - на месте нашли «коктейли Молотова» 4216
  8. «Мне хочется, чтобы искусство попало в Вечность, а не в какую-то конкретную действительность» 4215
  9. ​«Когда у Сургутнефтегаза наступит «черный день» для распаковки «кубышки» – один бог знает» 4082
  10. В Нефтеюганске талые воды окрасились в зеленый из-за разлива уранина 4030

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика