Видеохостинг Rutube подвергся массированной атаке и недоступен

Российский аналог YouTube — видеохостинг Rutube — подвергся массированной хакерской атаке. Сайт недоступен с утра 9 мая.

Как заявило руководство сервиса, это самая мощная атака за всю его историю. Ряд СМИ утверждает, что хакерам удалось нанести непоправимый вред Rutube — настолько, что восстановлению он не подлежит. Однако представители сервиса эту информацию не подтверждают: «Информация относительно утери исходного кода сайта не соответствует действительности. Мы и правда столкнулись с самой сильной кибератакой за всю историю существования Rutube», — говорится в заявлении руководства.

Восстановление потребует время, признает оно. При этом подчеркивает: «Мрачные прогнозы не имеют ничего общего с настоящим положением дел: исходный код доступен, библиотека цела».

Напомним, что месяцем ранее Rutubeпровел масштабный перезапуск — сервис подвергся редизайну; также была проведена не менее масштабная презентация с участием блогеров и селебрити.