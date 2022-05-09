Газ за поддержание Вечного огня стал бесплатным

Мемориалы Славы в российских городах больше не погаснут за неуплату. Такое решение приняли и утвердили в федеральном правительстве. Как сообщает ТАСС, премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о том, что поставки газа, а также их распределение по сетям для Вечного огня будут бесплатны. «Обнуление платы позволит не допустить ситуации, когда огонь, зажженный в честь погибших защитников Отечества, гас из-за неуплаты или просрочки оплаты за топливо», – сообщается на сайте правительства.