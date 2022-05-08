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Utair назвал самолет в честь Героя Советского Союза Бориса Быстрых

Самолету Utair присвоили имя знаменитого летчика Бориса Быстрых

Utair назвал самолет в честь Героя Советского Союза Бориса Быстрых
Фото: https://vk.com/utair

В мае самолету Utair с регистрационным номером RA-73068 присвоили имя Героя Советского Союза летчика Бориса Быстрых.

«К 1 сентября 1942 года в качестве командира пикирующего бомбардировщика Пе-2 совершил 168 боевых вылетов. За ратные подвиги в 1941 году награжден орденом Красного Знамени, в 1942 году орденом Ленина. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 05.11.1942 года ему присвоено звание Героя Советского Союза», – напомнили в пресс-службе авиакомпании.

Ранее, 6 мая, именной самолет встретили водяной аркой в Тюмени. Именно в этом городе летчик совершил свои первые полеты.


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Сегодня в 16:27, просмотров: 77, комментариев: 0

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