Самолету Utair присвоили имя знаменитого летчика Бориса Быстрых

В мае самолету Utair с регистрационным номером RA-73068 присвоили имя Героя Советского Союза летчика Бориса Быстрых.

«К 1 сентября 1942 года в качестве командира пикирующего бомбардировщика Пе-2 совершил 168 боевых вылетов. За ратные подвиги в 1941 году награжден орденом Красного Знамени, в 1942 году орденом Ленина. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 05.11.1942 года ему присвоено звание Героя Советского Союза», – напомнили в пресс-службе авиакомпании.

Ранее, 6 мая, именной самолет встретили водяной аркой в Тюмени. Именно в этом городе летчик совершил свои первые полеты.