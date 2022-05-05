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​Тюменская сборная завоевала семь медалей на чемпионате Молодые профессионалы — 2022

Нацфинал чемпионата Молодые профессионалы — 2022 состоится в Саранске

​Тюменская сборная завоевала семь медалей на чемпионате Молодые профессионалы — 2022
Фото: admtyumen.ru

Завершился отбор участия в финале X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) — 2022, а также итоговые соревнования, приравненные к нацфиналу. Тюменская область как регион-соорганизатор принимала на своих площадках 129 представителей из 63 регионов.

«Итогом выступления тюменской сборной стали семь медалей: одно золото, два серебра, четыре бронзы и десять медальонов за профессионализм. Эти результаты будут внесены в общий медальный зачет предстоящего в Саранске нацфинала. Он состоится с 8 по 12 сентября в дистанционно-очном формате на основе лучших доступных технологий. Представлять наш регион будут ребята в 15 компетенциях. Стоит отметить, что по 5 компетенциям тюменцы прошли в финал вне отборочных соревнований: «3D-моделирование компьютерных игр», «Визуальный мерчандайзинг», «Ресторанный сервис», «Сантехника и отопление», «Холодильная техника и системы кондиционирования», - рассказали в департаменте труда и занятости населения Тюменской области.

Отборочные соревнования на участие в финале десятого национального чемпионата стали самыми масштабными за всю историю.

«В текущем году регионы стали активнее принимать участие в инициативах движения Ворлдскиллс Россия. Так, общее количество компетенций, по которым проводились итоговые и отборочные соревнования, по сравнению с предыдущим, увеличилось на 20 и достигло максимального значения 157 — прирост составил 14,6 процента. Число основных компетенций возросло с 135 до 154, юниорских — с 72 до 88. Сами первенства прошли на 95 площадках — это на 7 больше, чем в прошлом году. Регионами — соорганизаторами первенств выступили 27 субъектов Российской Федерации», - отметили в департаменте.


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05 мая в 15:18, просмотров: 23, комментариев: 0

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