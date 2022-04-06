Росавиация продлила запрет полетов в аэропорты юга и центра России до 13 апреля

Росавиация в очередной раз продлила запрет полетов в аэропорты юга и центральной части России. Ограничения будут действовать до 13 апреля, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«До 13 апреля 2022 года 03:45 часов мск продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», - говорится в сообщении.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Напомним, временные ограничения были введены 24 февраля. В последний раз Росавиация продлевала их до 03:45 мск 7 апреля.