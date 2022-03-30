Заболеваемость ковидом в Тюменской области снижается, но ограничения остаются

Оперативный штаб по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции Тюменской области продлил ковидные ограничения до 1 мая.

«Заболеваемость COVID-19 в Тюменской области продолжает снижаться, но остается на высоком уровне. Снижение показателя заболеваемости регистрируется в период с 14 февраля по 27 марта. За последнюю неделю он составил 168 на 100 000 населения - на 43 процента выше, чем в среднем по России. При этом, сегодняшний показатель заболеваемости в 5,6 раза выше, чем в аналогичном периоде 2021 года», - отмечается в официальном сообщении.

Отметим, что ряд ограничений ранее сняты. Так, стационарные учреждения социального обслуживания пожилых людей и инвалидов в Тюменской области вернулись к обычному режиму работы с 21 марта.

С середины месяца несовершеннолетним тюменцам разрешили посещать торгово-развлекательные центры без родителей.

«Мы не будем вводить QR-коды и разрешаем работу без них заведениям общепита, танцплощадкам и дискотекам после 23 часов. Отменяется запрет на бронирование мест, прием и размещение гостей в пансионатах, домах отдыха и санаториях. Юные тюменцы снова могут посещать торгово-развлекательные центры без сопровождения взрослых», - сообщал тогда губернатор Александр Моор.