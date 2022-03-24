Инфляция в России на 18 марта составила 14,5%

Инфляция в России с 12 по 18 марта составила 14,5% в сравнении с тем же периодом прошлого года, сообщило Минэкономразвития. Рост цен за неделю ускорился сразу на два процентных пункта, пишет русский Forbes.

С начала марта цены выросли на 5,38%, с начала 2022 года — на 7,7%. По оценке министерства, на рост цен влияет повышенный спрос на некоторые товары, а также эффект от ослабления рубля.

Основной вклад в рост цен внесли продукты питания. Среди основных социально значимых продовольственных товаров сильнее всего за год выросли цены на капусту – более чем в три раза. На 56% подорожал сахар, на 20% с лишним – греча, мука, вермишель, лук, томаты, морковь и картофель. Также за год серьезно выросли в цене автомобили: российские подорожали на 38,5%, иностранные – на 37,5%.