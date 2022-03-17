Путевки в Турцию, помидоры и бананы сильнее всего подорожали с конца февраля в России

За неделю с 5 по 11 марта потребительские цены в России выросли на 2,09%. Соответственно, годовая инфляция в стране за эти семь дней ускорилась с 10,42% до 12,55%, пишет Forbes, изучивший, что сильнее всего подорожало с конца февраля.

По оценке издания, с начала марта сильнее всего подорожали помидоры и бананы - на 17% и на 16% соответственно. Сахар подорожал на 13% за неделю и на 15% — с начала месяца. Рост цен на яйца, сливочное масло и сметану ускорился почти втрое, на подсолнечное мало и соль — более, чем вдвое, а на муку — почти в восемь раз.

Также выросли в цене: детское питание — на 4-5%, пеленки для новорожденных и бумажные подгузники – на 5-6%, витамины – на 9%.

На этом фоне резко замедлился рост цен на автомобили и бытовую технику. По мнению главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой, цены на бытовую технику и автомобили в начале месяца подняли разово, когда произошел резкий рост валютного курса. Тем не менее, полагают эксперты, автомобили и бытовые приборы еще не достигли пределов удорожания.

Зато поездки в Турцию почти не сбавляют темпы удорожания, отмечает издание. На неделе, завершившейся 11 марта, путевка подорожала на 28% после роста на 29% неделей ранее.