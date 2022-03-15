Кондитеры сообщили о подорожании сладостей на 20-30%

Торговые сети получили от производителей кондитерских изделий уведомления о повышении отпускных цен, начиная с 15 марта. В среднем цены вырастут на 20-30%, пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудников трех торговых сетей и представителя альянса «Восточный союз» (в него входят крупнейшие сети Сибири и Дальнего Востока «Красный Яр», «Самбери» и «Слата»).

Один из собеседников издания сообщил, что кондитерские изделия российского производства могут подорожать сильнее, чем заграничные. Представитель сети «Верный» эту информацию подтвердил: производители потребовали от нее повысить цены на 10–50%. Часть производителей объяснили свои требования о повышении цен ростом себестоимости товаров из-за роста курсов валют на фоне санкций против России.

Mondelez (бренды «Юбилейное», Oreo, Alpen Gold, «Воздушный», Milka, Picnic и др.) второй раз в этом году планирует поднять цены с 1 апреля на 15–20%;

Mars (Mars, Snickers, Milky Way, Twix, Bounty, M&M’s и др.) увеличит цены примерно на 10%;

Дистрибьютор Ferrero Rocher предупредил о росте цен на 20%;

Компания KDV («Чио Рио») с начала 2022 года запросила увеличение закупочных цены на 67%;

«Юнивест» (бренды Impresso, «Рошель», «Петушок», «За облака...») намерен поднять стоимость своих товаров на 10–30%;

«Акконд» («Птица Дивная», «Отломи», «Суфаэль») поднимает цены на 17–22%;

«Концепция вкуса» (Delser, Jules Destrooper и Zentis) и ГК «Черноголовка» (Fantola, Савинов) повышают цены на 20%;

Объединение «Славянка» с 21 марта на 20% повышает цены на весовые конфеты;

«Объединенные кондитеры» («Красный Октябрь», «Кондитерский концерн Бабаевский», «Рот Фронт» и др.) уже повысили стоимость товаров на 10%, но после получения согласия сети выдвинули условие о повторном увеличении цен еще на 18%, отказавшись отгружать товар, сообщил представитель «Верного».

Член правления «Руспродсоюза» (объединяет 400 компаний) и генеральный директор кондитерской фабрики Faretti Глеб Козлов сообщил об увеличении стоимости производства на 40% и более. По его словам, за 10 дней сахарная пудра подорожала на 82%, какао — на 60%, фруктовые и сливочные начинки — на 30% и 90% соответственно, формы для выпечки – на 100% и более. По этим позициям не было и нет российских аналогов, а теперь из-за санкций ингредиенты закупить практические невозможно, отметил Козлов.

Ранее сообщалось, что производитель бытовой химии и товаров для гигиены Procter&Gamble (Ariel, Tide, Lenor, Fairy, Gillette, Pantene, Blend-a-med, Tampaх, Always и т.д.) повысит отпускные цены в России в среднем на 43%, а по некоторым позициям — более чем на 65-70%.