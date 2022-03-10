«Уральские авиалинии» предупредили о риске приостановки полетов через два месяца

Компания «Уральские авиалинии» в условиях санкций сможет продолжать полеты только в течение двух месяцев – если не останавливать флот и не разбирать самолеты на запчасти. Об этом сообщил технический директор перевозчика Игорь Поддубный на форуме MRO Russia and CIS, пишет РБК.

При этом, по его словам, компания все же сможет получать некоторые запчасти и материалы в обход санкций. «Совсем черной картины я не вижу», — отметил он.

Сейчас у «Уральских авиалиний» в эксплуатации находятся 54 авиалайнера Airbus на условиях лизинга. В начале марта Airbus прекратил техническое обслуживание лайнеров российских авиакомпаний.