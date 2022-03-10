16+
Логотип Сиапресс
USD  116,0847   EUR  126,4395  

Новости

Больше новостей
Воспользуетесь правом на кредитные каникулы?
Комментировать
0
Visa и MasterCard уходят из России. Как это на вас повлияет?
Комментировать
0
Вы почувствовали на себе последствия введенных санкций?
Комментировать
0
Больше опросов

«Уральские авиалинии» смогут продолжать полеты лишь два месяца, сообщили в компании

«Уральские авиалинии» предупредили о риске приостановки полетов через два месяца

«Уральские авиалинии» смогут продолжать полеты лишь два месяца, сообщили в компании
pixabay.com

Компания «Уральские авиалинии» в условиях санкций сможет продолжать полеты только в течение двух месяцев – если не останавливать флот и не разбирать самолеты на запчасти. Об этом сообщил технический директор перевозчика Игорь Поддубный на форуме MRO Russia and CIS, пишет РБК.

При этом, по его словам, компания все же сможет получать некоторые запчасти и материалы в обход санкций. «Совсем черной картины я не вижу», — отметил он.

Сейчас у «Уральских авиалиний» в эксплуатации находятся 54 авиалайнера Airbus на условиях лизинга. В начале марта Airbus прекратил техническое обслуживание лайнеров российских авиакомпаний.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:01, просмотров: 104, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Снова актировка? Синоптики предсказывают сургутянам резкое похолодание 2160
  2. Сургутянин заплатит 40 тысяч за критику спецоперации в Украине в соцсетях 2067
  3. В ходе спецоперации в Украине погиб еще один югорчанин 1798
  4. ​Якутия — в Сургуте. Сергей Юнганс 1270
  5. Житель Нефтеюганска пытался защититься от собутыльника и убил его 845
  6. Колею на Университетской ликвидируют летом 2022 года 717
  7. ​Банк Уралсиб повысил ставку по карте «Прибыль» до 18% 665
  8. ​Вклад «Удачный» от СНГБ: ставки увеличены! 628
  9. Более 60% россиян уверены, что умеют отличать правдивые новости от фейков 621
  10. Тюменские ученые разработали карамель, не вызывающую кариес 605
  1. Югорчанин ответит в суде за распространение детского порно 11474
  2. В Югре опять выявили более 1700 новых случаев ковида 3682
  3. Нефтеюганская журналистка умерла во время прямого эфира 3605
  4. ​Несправедливость 3301
  5. ​Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам 2898
  6. Куда сходить в Сургуте на выходных 6-8 марта? // АФИША 2825
  7. Над сургутянкой жестоко расправились из-за украшений и подожгли ее квартиру 2799
  8. В Югре отменили QR-коды 2733
  9. ​Банк Уралсиб предлагает вклад «Доход» в евро 2696
  10. «Вечером после новостей смотрю фильмы ужасов, чтобы хоть как-то успокоиться» 2485
  1. Югорчанин ответит в суде за распространение детского порно 11474
  2. Качество питания в одной из школ Нефтеюганска разочаровало мэра 10265
  3. ​Детская поликлиника в Нижневартовске напомнила посетителям СИЗО 9774
  4. ​Летом из Нижневартовска в Сочи будут летать две авиакомпании 9028
  5. ​Во дворе Нефтеюганска сбили ребенка 8967
  6. Югорчане собирают деньги на лечение от лейкоза ребенка из Нижневартовска 8810
  7. ​В Нижневартовске пройдет автопробег для поддержки больного мальчика 8485
  8. ​В Нижневартовске эвакуировали нефтяной техникум 7370
  9. В Нефтеюганске может появиться Макдоналдс 7036
  10. «Донор со стажем»: нефтеюганец сдал кровь 156 раз 6379

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика