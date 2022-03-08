16+
Логотип Сиапресс
USD  105,8124   EUR  115,6212  

Новости

Больше новостей
Visa и MasterCard уходят из России. Как это на вас повлияет?
Комментировать
0
Вы почувствовали на себе последствия введенных санкций?
Комментировать
0
Больше опросов

​OBI уходит, «Леруа» остается

Гипермаркеты стройтоваров OBI закроются в России

​OBI уходит, «Леруа» остается
Фото: lampas.pro

Сеть магазинов строительных товаров OBI заявила об уходе с российского рынка — по словам руководства, иного выхода нет. Компания «глубоко обеспокоена трагическим развитием и последствиями» событий на Украине, передает РБК: «Это уже оказало огромное влияние на жизнь бесчисленного числа людей и привело к непредсказуемым последствиям для нашей деловой деятельности», — сказано в пресс-релизе OBI.

В России работает 27 «оранжевых» гипермаркетов, в том числе один — в Сургуте. С уходом компании из страны работу потеряют пять тысяч сотрудников, что соответствует почти одной десятой от общего числа персонала OBIпо всему миру.

Отметим, что конкурент OB I— недавно пришедший в Сургут гипермаркет «Леруа Мерлен» сворачивать деятельность в стране пока не собирается. Ранее siapress.ru сообщал, что, по данным французских СМИ, правительство Франции обратилось к представителям крупного бизнеса с призывом не делать скоропалительных решений.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:05, просмотров: 83, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В феврале в Сургуте родилось семь двоен 1045
  2. В Нижневартовске открыли новый филиал детской поликлиники 989
  3. ​Новая жизнь 986
  4. Около половины россиян готовы отказаться от товаров фирм, закрывших свои филиалы в РФ 981
  5. У 303 югорчан омикрон протекает как ОРВИ 848
  6. Мужчины и женщины на рынке труда: топ-10 ярких отличий 805
  7. Наталья Комарова поручила проверить рост цен на детские товары 760
  8. ​Югра приняла самолет с эвакуированными из Донбасса детьми и взрослыми 737
  9. Администрация Сургута рассказала, когда откроют набережную в парке «За Саймой» 619
  10. Сургутяне смогут выбрать места, которые благоустроят в 2023 году 548
  1. Югорчанин ответит в суде за распространение детского порно 9144
  2. ​Школы Сургута эвакуируют 4873
  3. На спецоперации в Украине погиб военнослужащий из Нижневартовска 4183
  4. В Нефтеюганске осудят таксиста, который устроил смертельное ДТП и сбежал 4062
  5. Главврач нижневартовской детской поликлиники рассказала, сколько младенцев лечится от ковида 4023
  6. В Нефтеюганске временно закрыли кафе после отравления посетителя 3670
  7. Из-за угрозы минирования эвакуировано 31 образовательное учреждение Сургута 3563
  8. ​Не читайте газет 3408
  9. ​«Горэлектросеть» обеспечила электроэнергией новый ЖК в Нижневартовске 3406
  10. Сноубордистка из Сургута завоевала первую золотую медаль на чемпионате России 3259
  1. Качество питания в одной из школ Нефтеюганска разочаровало мэра 9999
  2. ​Детская поликлиника в Нижневартовске напомнила посетителям СИЗО 9369
  3. Югорчанин ответит в суде за распространение детского порно 9144
  4. ​Во дворе Нефтеюганска сбили ребенка 8677
  5. ​Летом из Нижневартовска в Сочи будут летать две авиакомпании 8583
  6. Югорчане собирают деньги на лечение от лейкоза ребенка из Нижневартовска 8421
  7. В Нижневартовске выставили на продажу замок. Просят меньше пяти миллионов 8057
  8. ​В Нижневартовске пройдет автопробег для поддержки больного мальчика 8054
  9. Под Нижневартовском на месторождении перевернувшийся трактор придавил человека 7949
  10. ​В Нижневартовске эвакуировали нефтяной техникум 6957

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика