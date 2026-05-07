Представители рабочей группы − о том, каким может стать ДК «Аврора», молодежной культуре и шансах сохранить легендарный кинотеатр

Когда заговорили о возможном сносе «Авроры», для многих сургутян это стало потрясением. Для кого-то здесь прошел первый поход в кино, первое свидание или школьная дискотека. Сегодня эта история получила продолжение: обсуждается капитальный ремонт, новое название − ДК «Аврора», архитектурная концепция и поиск финансирования. О том, каким может стать это место и почему за него решили бороться, поговорили с заместителем председателя комитета по экономической политике Молодежной палаты при Думе Сургута Иваном Барсовым и дизайнером архитектурной среды, руководителем студии «А-Квадрат» Александром Галютой.

− Расскажите немного о себе: почему решили поучаствовать в этом проекте, и как вы попали в него?

Иван Барсов: Я первый начну. В общем, попал я в Молодежную палату где-то пять лет назад. Там собираются молодые ребята примерно такого же возраста, как я, ну и чуть постарше. Кто-то передает свой опыт, и просто мы стараемся заниматься какими-то молодежными проектами.

Мы встречаемся, наверное, раз в квартал, и все время у нас чаты, беседы, где мы о чем-то размышляем, пытаемся что-то сделать, что будет полезно для нашей молодежи. И вот тут приходит новость: хотят сносить «Аврору». Мы думаем: «Как же? Как же так? Как же сносить «Аврору»?» Мы думаем: «Ну так нельзя».

И мы начинаем с нашими ребятами советоваться, вспоминаем всю нашу историю, как мы в первый раз ходили в кино, в «Аврору». Я по себе могу представить, как я ходил первый раз на «Человека-паука», сидел под сиденьем, боялся там − первое кино. И для всех нас это был прямо шок конкретный, что «Аврору» хотят сносить.

Мы приняли решение, что нам нужно входить в процесс, в это дело, и попытаться защитить наш любимый кинотеатр, куда мы приходили с самого детства. И я думаю, что у нас довольно-таки хорошо это дело сейчас начало получаться.

− Александр, а вы?

Александр Галюта: Так получилось, что мы заходили с другой стороны в этот проект. Можно сказать, что это было не совсем случайно, в силу того что я много работаю со студентами. Как и ряд других студий, моих коллег, мы берем на практику студентов наших средних профессиональных учебных заведений и даже высших. Тех студентов, которые в будущем планируют стать дизайнерами или продолжить профессиональное обучение на архитектора и так далее.

В какой-то момент мы решили с администрацией объединить усилия, то есть направить вот эту молодежную, студенческую энергию в правильное русло и привлекать студентов к работе над проектами городских пространств. Учебные заведения с большим энтузиазмом подхватили эту идею, студенты точно так же сильно замотивировались этим, потому что для них это достаточно серьезный такой, большой урок. А точнее − большой опыт – поработать и с действующими профессионалами, и над реальным проектом, а не над каким-то аморфным, придуманным, и, по сути дела, получить на выходе первый проект в портфолио, какие-то преференции при поступлении в учебное заведение, при приеме на работу и так далее.

В общем, проект этот у нас заработал и начал приносить свои какие-то плоды. И в какой-то момент ко мне обратилась руководитель кафедры дизайна Сургутского института экономики, управления и права Светлана Буренко с просьбой помочь девочкам с проектом такого большого молодежного центра. То есть это даже не совсем коворкинг был по их идее, это был культурный хобби-центр, который объединяет в себе все-все-все. Можно сказать, что это такой, знаете, фундаментальный, креативный, молодежный кластер.

Я эту идею очень поддержал, потому что, к сожалению, у нас таких мест в Сургуте, можно сказать, абсолютно нет. И при этом есть большая проблема оттока молодежи в другие города, потому что здесь для них условий просто не создано никаких.

Соответственно, я как человек вечно молодой, но не пьяный, активно включился в эту работу. Мы с девочками встретились с на тот момент еще заместителем главы города, курировавшим департамент архитектуры, Алексеем Фокеевым. Он эту идею тоже поддержал, предложил нам на выбор две площадки, одной из которых как раз и была «Аврора».

И мы нашей маленькой командой, подумав хорошенько, пришли к решению, что да, «Аврора» – это именно тот символический центр, который и должен стать возрождением идеи, концепции «Сургут – это город молодых». Потому что это исторический центр, это центр, можно сказать, такой туристический, потому что все люди, которые приезжают, однозначно попадают на улицу Ленина и вот именно через эту локацию проходят.

И когда мы уже начали продумывать первые какие-то концепты, тут выяснилось, что, оказывается, у нас есть единомышленники в Молодежной палате. И более того, они уже прошли определенные стадии, то есть получили поддержку нашей городской Думы и уже начали какую-то работу с администрацией.

Соответственно, мы встретились, решили объединить усилия и вот так вот поступательно двигаться вперед.

− Правильно я понимаю, что у вас также есть личная история, связанная с «Авророй»?

А.Г.: Конечно. Дело в том, что я в городе Сургуте с 1976 года, то есть меня в один год от роду отец привез сюда. Он осваивал нефть тюменскую, сургутскую.

Я видел, как этот кинотеатр строился, потому что мы как раз жили в микрорайоне Нефтяников, и я продолжаю жить на улице Дзержинского. До этого мы жили на улице Бажова, то есть я видел все эти этапы.

Мы с ребятами, с пацанами, с друзьями плавали на плотах по котловану, когда строили кинотеатр «Аврора». Видели, как он строится, как он открывается, каждые выходные ходили на фильмы туда. Для меня это место очень символичное и очень историческое.

Не могу сказать, что оно для меня символично именно в плане архитектуры – нет, на самом деле это место куда глубже, чем понятие «архитектура». Это такой маленький культурный центр, с которым у многих людей связаны достаточно глубокие переживания. Кто-то ходил туда на первое свидание. Я, допустим, тоже водил туда своих возлюбленных: первый поцелуй и так далее.

Это отложилось, и в силу этого очень не хотелось бы, чтобы эта территория превратилась в очередной торговый центр, рынок или что-то еще. Я знаю, что вынашивались планы снести кинотеатр в силу его аварийности и разбить там какой-то сквер, но мы все прекрасно знаем, чем это обычно заканчивается.

Поэтому с этих позиций – и с точки зрения своей личной истории, и с точки зрения необходимости развития города для молодежи, а не для нас – я включился в этот проект с энтузиазмом и планирую быть в нем до перерезания ленточки.

− Для меня «Аврора» – тоже первый кинотеатр. И первое 3D. Поэтому есть какие-то личные воспоминания.

И.Б.: А вы помните, когда там еще был ресторан сверху? И все говорили: «Там есть ресторан». Я там был всего один раз.

А.Г: Более того, там была первая дискотека – сверху. Вел ее тогда Роман Мацаев, он впоследствии работал директором «Радио 88» – тоже очень творческий человек. Сейчас он в Москве. Не знаю, правда, продолжает он творчеством заниматься или нет.

Так вот, что самое интересное: я, когда учился в школе, ходил на УПК, на слесаря КИПиА. И мой диплом, точнее, выпускная работа, – это была цветомузыка. Я спаял, собрал ее – и все. И тогда отдал ее туда в аренду. То есть все, что там моргало, – это мое было, родное. Ну, какое-то время. Потом, конечно же, было приобретено более профессиональное оборудование, но тем не менее. Такие глубокие воспоминания есть.

И.Б: Ну да, как вы уже сказали, Александр, «Аврора» для нас, для сургутян, – это легенда. И как легенду можно убрать? Вот у нас снесли супермаркет, который был в 25-м, – но как это? Как это вообще произошло? И «Аврора» – точно такое же здание, которое мы должны сохранить. И у нас вроде как получается.

− Расскажите о последних главных новостях по «Авроре».

И.Б.: Да, главное решение – это то, что «Аврора» будет жить, это здание остается. У нас было несколько вариантов. Первый – снести «Аврору» и построить заново какое-то другое здание. Для нас это было, так сказать, слегка волнительно, потому что, как мы все знаем, здание можно снести, а новую «Аврору» уже не построить. Так же у нас было с ЖД-комплексом и еще со многими объектами.

Но сейчас принято решение, после которого мы точно знаем, что «Аврору» можно починить. И это будет сделано благодаря капремонту, который проведут в ближайшие годы. Примерно такая основная новость: «Аврора» будет жить.

− Еще название – ДК «Аврора». Были какие-то другие варианты или это было единственное и верное решение?

И.Б.: Да, на данный момент дом культуры «Аврора» – это рабочее название, которое планируется для этого здания. Раньше, понятно, это был молодежный центр – так мы предполагали: что туда будет заходить молодежь, как говорил Александр, будет заниматься, там будет коворкинг, какие-то интерактивные доски, в общем, все интересное для молодежи.

Мы чем вдохновлялись? Молодежь у нас обычно куда едет? Москва, Питер, Тюмень. Мы приняли решение, что нам нужно двигаться в сторону Санкт-Петербурга: это наша культурная столица, у них там все эти рэп-батлы и все остальное. Куда вся молодежь стремилась в 2015-2016 годах, куда наши ровесники стремились. Ну, что-то похожее.

Мы хотим собирать культуру, всю культурную молодежь, которая у нас здесь есть, и хотим собираться в доме культуры «Аврора». Почему дом культуры, кстати говоря? Принято решение, что нам будет помогать в капитальном ремонте и, так сказать, в воссоздании «Авроры» департамент культуры. Раньше это планировалось немного по-другому, но сейчас пока предполагаем, что большую часть будет финансировать департамент культуры.

− Я помню, были какие-то разговоры о грантах, федеральной, возможно, поддержке. Но что-то пошло не так?

И.Б.: Федеральная поддержка все еще планируется. Мы планируем получить 90% всего финансирования от округа – это где-то порядка 600 миллионов рублей, – и 10% финансирования нам готов предоставить город. Это, понятно, пока еще все только на словах, и мы надеемся, что нам пойдут навстречу все люди, с которыми мы договариваемся: и глава города, и депутаты, и все остальные.

− Мы видим определенную хронологию восстановления «Авроры»: сначала новость о сносе, потом обсуждение, обсуждение, и уже новое название, капитальный ремонт. Какой следующий этап?

И.Б.: Мы должны провести экспертизу всего здания и подготовиться к составлению сметы, которую уже дальше будем приносить в округ и пытаться договориться о финансировании для нашей «Авроры».

− Для понимания: не будет ли такой новости, что здание все-таки аварийное? Насколько этот процесс необратим, так сказать? И есть ли вообще риск, что снова затормозится, заморозится эта история?

И.Б.: Риски всегда есть, конечно же, потому что у нас в городе есть разные люди, которым бывает нужно, чтобы на месте «Авроры», может быть, стоял еще какой-то жилой дом, которых и так уже очень много.

Но что уже прошло: экспертиза вся пройдена, ей выявлено, что «Аврора» может быть в работе, и должен быть проведен капремонт, который будет проведен. Я думаю, что риски минимальны, потому что народ и все люди, которые живут в нашем городе, очень хотят, чтобы «Аврора» осталась. Поэтому, я думаю, риски минимальны, но они всегда есть.

А.Г.: Здесь, наверное, стоит отметить, что желательно бы, конечно, успеть, пока у нас существует эта администрация: молодая, заряженная, полная энергии и, самое главное, понимающая чаяния и веяния молодежи – куда нам нужно двигаться. Потому что они сами недавно были той самой молодежью и пока еще не утратили эти воспоминания, эмоции, продолжают еще в какой-то мере оставаться представителями этой молодежи.

И.Б.: Я вам скажу: когда мы были на заседаниях Думы, там не все так просто было, что они: «Да, давайте оставим «Аврору»! Давайте оставим «Аврору»!» Нам пришлось побороться. Где-то два заседания мы говорили: «Нет, «Аврору» нельзя сносить. Ребята, деньги нужно найти на восстановление – без вариантов. Если вы снесете «Аврору», все будут недовольны, и мы в том числе. Это нужно оставить».

Поэтому убедить администрацию – это… Требуется усилие на это всегда. Поэтому дай Бог, что все будет хорошо, и никто не будет вставлять нам палки в колеса.

−Давайте поговорим об архитектуре будущего пространства. Александр, что именно сейчас обсуждается в этой теме и каким вы видите это место?

А.Г.: Мы уже делали первичные наброски. Единственное, конечно, это были очень предварительные концепции, потому что непонятно было до конца, к чему же мы все-таки придем: кто будет конечными интересантами, кто будет ключевыми, якорными бенефициарами.

Потому что вопрос финансирования действительно очень серьезный. И если бы у нас, допустим, зашел какой-то частный инвестор, мы были бы вынуждены подстраиваться под него. Но так как сейчас у нас зашла культура, соответственно, мы будем уже подстраиваться под нее. Потому что в любом случае в рабочую группу включат представителя депкульта, и он будет какие-то свои интересы отстаивать в этом проекте.

Но что касается непосредственно будущей концепции, это однозначно будет молодежное пространство. То есть ничего там старого, как в филармонии, и так далее. Хотя ничего плохого об архитектуре филармонии сказать не хочу – нет. Но это совершенно другой подход, не предназначенный для молодежи. Он больше предназначен для какого-то общего, камерного, фундаментального представления.

Здесь немножко другая история: мы должны создать пространство, в котором будет комфортно молодежи.

Значит, созданием этого пространства будет заниматься непосредственно молодежь: та, которая видит, каким оно должно быть, та, которая лучше знает запрос и имеет полную обратную связь – абсолютно честную, без бюрократии, обратную связь от таких же, как они.

Поэтому я категорически буду отстаивать позицию, что над этим проектом должны работать студенты. Я думаю, что мы привлечем к дальнейшей работе не только ту группу, которая у нас уже сформировалась, но и студентов-выпускников других средних специальных учебных заведений, потому что работы очень много.

Нам нужно работать и с ландшафтом, с прилегающей территорией, нужно прорабатывать все интерьеры. При том что часть – это под культуру, часть – под креативных предпринимателей, часть – под помещения какого-то общего назначения. Это, может быть, музыкальная сцена, как мы изначально планировали, студии звукозаписи, какие-то мастерские художников, ремесленников и так далее.

Весь этот объем архитектуры нам нужно будет проработать и создать единое пространство, которое будет полностью отражать тот смысл, который закладывается. Ну и не забывать самое главное, что мы обсуждали с самого начала: у нас немного поменялась смысловая нагрузка. Если в те времена, когда кинотеатр называли «Авророй», имели в виду «Аврору» именно революционную, то в нашем случае революция будет более мягкая.

Здесь мы должны вернуться к пониманию, что Аврора – это богиня утренней зари. Это новый рассвет, начало нового дня, начало новой истории, новая страница. Все новое, движущееся вперед и выводящее нас из тьмы, что-то светлое, прекрасное и замечательное.

И.Б.: Презентация уже готова. По моему ощущению, важный аспект – это, как вы уже сказали, оставить молодежь в Сургуте. Этим занимаюсь и я: аэродром Боровая, где мы базируемся с самолетами. К нам постоянно приходит молодежь, и ситуация такая, что ребята занимаются авиацией, спортом.

И как раз «Аврора» – это еще один пункт в нашем городе, куда молодежь сможет прийти. Записывать музыку: все мечтают быть музыкантами, на самом деле. Александр – музыкант. Есть много молодежи, которая может записать что-то, какую-то идею, которая разлетится дальше нашего города, и это будет круто. Я думаю, это нужно продолжать.

А.Г.: И мы же обозначили: принятием закона о креативных индустриях, принятием стратегии развития креативных индустрий президент обозначил то, что нужно развивать, что, по сути дела, люди – это новая нефть. И нам необходимо довести долю креативных индустрий в ВВП страны и в ВРП региона до определенных значений.

Без участия молодежи мы этого сделать не сможем, потому что это именно та кровь, которая в дальнейшем будет создавать эту креативную экономику. Мы уйдем, а они останутся и будут ее развивать гораздо большими темпами, потому что мы уже не способны – к сожалению, но это факт – быть настолько мощным локомотивом. Мы уже устарели, нужна новая версия нас. И мы ее готовим, она продолжит это развитие.

И.Б.: И я бы хотел еще вернуться немного к названию: дом культуры «Аврора». Мы с этим всем хотим замешать не только молодежь и то, что они будут заниматься чем-то креативным: писать песни, выступать и делать еще что-то.

Дом культуры подразумевает, что мы сможем приглашать туда каких-то артистов, которые будут приезжать из других городов. Тем самым они будут, так сказать, подстегивать нашу молодежь творить и делать что-то новое.

Именно это одна из причин, почему «Аврора» переходит из, так сказать, контроля молодежного управления в сторону культуры. И тем самым мы сможем получить больше финансирования для восстановления «Авроры», потому что департамент культуры – это большой пласт, где можно получить финансирование. В эту сторону мы идем. Это нас, конечно же, спасет от того, чтобы «Аврора» могла быть снесена, поэтому держимся.

А.Г.: И, кстати, хочу добавить: мы на нескольких обсуждениях рассматривали еще такой супер-вариант – создание не просто, скажем так, кластера «Аврора», а объединение под этим понятием всех рядом существующих творческих, креативных площадок.

У нас там рядом находится арт-резиденция «Квартира», рядом находится галерея «Стерх». Это как минимум два достаточно весомых и уже имеющих свое имя, своих постоянных пользователей творческих, креативных, культурных места, которые, в принципе, можно подвести под одну большую концепцию.

Плюсом мы рассматривали вариант организации большого пешего туристического маршрута. Либо начиная от «Авроры», либо в другую сторону, двигаясь дальше. Если вспомните, рядом с одной из городских тепловых станций есть проход между улицами Магистральной и Кукуевицкого, который наши уличные художники уже давно пытаются превратить в арт-пространство. И это с переменным успехом им удавалось. Сейчас это место может получить второй импульс, если мы завяжем этот маршрут.

От кинотеатра «Аврора» через этот проход мы движемся в сторону площади Нефтяников, там у нас уже своя атмосфера, дальше через сквер идем в парк «Кедровый лог». Представляете такой большой маршрут, который можно, в принципе, использовать в каких-то туристических начинаниях.

И.Б.: Оно нам очень нужно. В каждом городе есть свой Арбат. И все, и у них фиксация: это город большой, крутой, есть в нем свой Арбат, магазины справа-слева, рестораны, молодежь туда приходит. И только ради этого Арбата практически они едут в город. Просто пройти по пешеходной улице, покушать, чем-то интересным заняться. Нашему городу это очень нужно, чтобы молодежь не уезжала и приезжали новые люди.

А.Г.: Когда-то проезд между кинотеатром «Аврора» и магазином «Северный» планировали сделать полностью пешеходным. Вполне возможно, что к этой концепции в конечном итоге мы вернемся. И как раз там будет начало большого Арбата, который будет переходить в улицу художников и дальше уже в сторону отдыха – через историю нефти к истории кедровых шишек.

И.Б.: Дизайнеры планируют – администрация располагает и делает.

А.Г.: Да, именно так.

И.Б.: Мы за дизайнеров в этом вопросе.

− Есть все-таки важный нюанс: сохранить, возможно, какую-то историю. Вы говорите про новое, молодежное, инновационное. Но все равно есть какие-то детали, которые будут стопроцентно сохранены? И не уйдем ли мы слишком в это будущее? Останется ли что-то от прошлой эпохи?

И.Б.: Не переживайте: кино будем показывать по выходным, по вечерам, один час.

− Ну, это не про кино, скорее, а про архитектуру как раз.

И.Б.: Буквы «Аврора» оставим?

А.Г.: Безусловно. Игорь Нестеренко разработал полностью новую айдентику, которая, в принципе, всем понравилась. Она действительно отражает те смыслы, которые изначально были заложены. Возможно, да, придется ее немного доработать под нашу культуру – я это просто предполагаю. Но тем не менее определенные элементы архитектуры, ключевые, мы тоже оставим.

Затем мы однозначно оставим стелу, которая стоит у нас непосредственно в сквере, потому что она отлично вписывается именно как отражение смысла богини утренней зари. И в то же самое время она объединяет две эпохи: эпоху нашей молодости, эпоху текущей молодости и эпоху будущей молодости, которая будет после нынешней.

И.Б: Александр, у меня вопрос к вам есть: у нас там будет определенный бюджет – 500 миллионов. Ну, представим, немного больше. Нам хватит денег на то, что вы запланировали? На эту огромную реконструкцию снаружи? Вы хоть предполагаете, чтобы нам финансов хватило? Потому что я понимаю, как предприниматель: можно, конечно, напридумывать золотые горы, чтобы все было очень красиво, но нам нужно думать о реалиях.

А.Г.: В бизнесе есть такой принцип, любой инвестор его знает…

И.Б.: Растратить все деньги и умереть. Не сегодня.

А.Г.: Нет. Если хочешь получить малое – проси по максимуму.

− Иван, вы сегодня здесь рабочую встречу устраиваете.

И.Б: Так в этом-то и весь смысл. Просто мы там где-то прячемся, о чем-то говорим… Нам самое важное что? Чтобы мы не потратили все деньги где-то на первой четверти, на что-то такое…

А.Г.: Ну, безусловно, мы же понимаем, что по мере развития проекта в него будут заходить новые интересанты. Если на данном этапе всех отпугивает стоимость реконструкции и так далее, то сейчас у нас появляется источник финансирования как раз под эти вещи.

И любой частный инвестор, понимая, что ему не придется вписываться огромными ресурсами в реконструкцию, в капитальный ремонт этого здания, будет испытывать гораздо большую мотивацию зайти в этот проект уже с какими-то своими, гораздо меньшими ресурсами и отстроить хотя бы какую-то часть. То есть заберет он площадь, к примеру, 200 квадратных метров и полностью сделает там ремонт. Может, поучаствует в общем бюджете, потому что там нужно будет реконструировать инженерные сети и так далее.

На таких партнерствах, в принципе, можно будет получить дополнительное финансирование. Мы с ребятами это обсуждали на рабочих встречах, и все признают, что это достаточно рабочий вариант. Но пока у нас не будет хорошего ключевого спонсора, это, к сожалению, потерпит крах, потому что сейчас бизнес тоже переживает не лучшие времена.

И.Б.: Нам нужна поддержка округа.

А.Г.: Безусловно.

И.Б: Без нее мы не сможем сделать все задуманное на «Авроре».

А.Г.: Нет, если бы мы сейчас сказали: «Смотрите, мы хотим на этом месте вместо старого здания построить шесть этажей, три из которых будут коммерческим торговым центром», – наверное, мы бы нашли частного инвестора сразу.

И.Б: Вы когда это говорите, я просто хочу этот стол перевернуть.

А.Г.: Поэтому это не наша история.

И.Б.: Даже не говорите этих слов. Это нельзя, просто нельзя. «Аврора» должна остаться. «Аврора» должна остаться под контролем города.

− Интересно, как у вас в целом проходят встречи рабочей группы? Насколько часто вы спорите? Есть ли как раз моменты, где у вас больше вопросов, чем ответов?

И.Б.: Вы знаете, в начале, когда шла борьба за то, сносить «Аврору» или оставить, когда были все эти размышления, конечно, небольшие споры были. Но сейчас пришел тот момент, когда администрация согласовала капремонт, глава города Максим Слепов поддержал Молодежную палату, и все споры исчерпаны.

Остались только технические моменты, где мы понимаем: так, здесь у нас будет сцена стоять или нет, здесь у нас будут интерактивные пространства для людей. То есть остались только такие рабочие вопросы.

И это самое ключевое на данный момент: мы прошли этап, когда было страшно за «Аврору». Сейчас не страшно. Осталось только плановое, ежедневное движение вперед – к получению финансирования и началу стройки.

− И сейчас, получается, вы делаете ставку на окружную программу развития культуры в Югре? Это стопроцентно, и это надежная программа?

И.Б.: Да, это надежная программа, на которую мы планируем полагаться. Как я говорил, 90% финансирования нам предоставит округ, и 10% – это будет город. Это 600 миллионов, от 500 до 660 миллионов рублей.

Это, соответственно, уже дешевле, чем если бы мы сносили всю «Аврору» и строили ее заново. Там были бы космические суммы, и я даже не знаю, где такие суммы можно достать в нашем городе и округе для такого действия. Поэтому планируем и рассчитываем на департамент культуры.

− Я слышала ранее, что хотят закрыть вопрос с «Авророй» до 2027 года. Это правда? И насколько это реалистично сегодня?

И.Б.: Вообще это реалистично. У нас есть очень много примеров, когда любые трудные вопросы легче перенести на другой год или на два года. Но я предлагаю вернуться к этому вопросу чуть позже, потому что мы продолжаем биться за «Аврору» и не дадим им просто так сказать: «Перенесем это на следующий век». Этого не будет.

− Это уже хорошая новость.

И.Б.: Пока мы там, этого не будет. Дай Бог, мы там останемся.

− И давайте в завершение: насколько позиция горожан, общественников, депутатов реально повлияла на то, что «Аврору» решили сохранить? И что сейчас могут сделать обычные горожане, чтобы эта история продолжалась и у нее была позитивная динамика?

И.Б.: Вы знаете, когда начали выходить новости во всех социальных сетях по поводу того, что есть шанс, что «Аврору» снесут и построят что-то другое – а что-то другое, мы сами знаем, чем это может быть, – появился большой общественный резонанс.

Все начали писать в социальных сетях, в Думу города стало приходить очень много сообщений с разными мыслями. Но я считаю, что, скорее всего, именно это и помогло сохранить «Аврору»: общественный резонанс, люди, вовлеченные в дело, люди, которые помнят свой первый сеанс, когда они пришли, почувствовали запах попкорна, – и это просто сказочно.

Мы не хотим, чтобы наша память, наше светлое, приятное прошлое было снесено. Поэтому я считаю, что нужно всем продолжать биться за «Аврору», писать, что она нам нужна, и все будет хорошо.