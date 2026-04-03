Создатель первого экскурсионного бюро в Югре − о том, где заканчивается туризм и начинается креатив

Кто двигает туристическую отрасль Югры вперед и превращает поездки по региону в настоящее авторское приключение? В новом материале цикла интервью АНО «Лаборатория Успеха» с представителями креативных индустрий − амбассадор авторского туризма Югры, создатель первого экскурсионного бюро в регионе, внештатный консультант школы Михаила Кожухова и просто влюбленный в свое дело человек − Татьяна Алфёрова. Она рассказала, почему 26 лет назад выбрала Югру, где заканчивается туризм и начинается креатив, а также дала практические советы тем, кто хочет связать свою жизнь с индустрией гостеприимства в округе.

От музееведа до организации туризма: путь длиною в 36 лет

Татьяна Алфёрова работает в сфере туризма уже более 36 лет, а в Югре – 26. В 2001 году, окончив институт по специальности «Музеевед, охрана историко-культурного наследия», она приехала в округ из Тюмени. «Мне просто предложили, я согласилась, потому что это было актуально и в финансовом плане, и в плане карьерного роста», – вспоминает Татьяна.

Сначала была работа в центре по охране памятников, затем собственный бизнес. Сегодня компания Татьяны – это уникальный гибрид: DMC-компания (дестинационный менеджмент), экскурсионное бюро и туристическое агентство. «Мы организуем мероприятия любого уровня: от тимбилдингов до форумов, параллельно ведем порядка 10 проектов. Такая интересная разнонаправленность», – делится героиня интервью.

Югра как территория творчества

Почему же именно ХМАО стал для Татьяны не просто местом жительства, а точкой силы и творчества? Ответ кроется в этнографии. Работа в музее и знакомство с известными деятелями культуры Югры Геннадием Райшевым и Марией Вагатовой открыли ей уникальный мир культуры коренных народов Севера изнутри.

«У меня появилось видение их культуры. Я начала пытаться сделать из этого продукт. Мне не очень нравится это слово, но туризм строится на этом», – объясняет Татьяна. Ее главная задача – избежать профанации и «клюквы» для туристов: «Нам важно, чтобы это было не клоунское шоу, а что-то глубокое, интересное и очень душевное. Кажется, у нас получилось, потому что наши программы любят гости».

Отвечая на вопрос, относит ли она себя к креативным индустриям, Татьяна дает неожиданное, но емкое определение: «Креативная индустрия – это творчество. По большому счету, это все продукты творчества. Почему в туризме не может быть творчества? Может!».

Возможности для КИ в округе

По мнению Татьяны, Югра сегодня предоставляет предпринимателям колоссальные возможности. Она особо отмечает работу Фонда поддержки предпринимательства и Центра компетенций в сфере туризма «Визит Югра»: «Фонд делает невероятное количество усилий, чтобы поддержать бизнес: финансово, технически, консультационно. Они очень контактные и с большим вниманием относятся ко всем».

Однако есть и объективная реальность: туризм в нефтегазовом регионе вызывает скепсис. «Мы не Египет и не Санкт-Петербург, у нас нет миллионных потоков. Здесь тяжело работать», – честно говорит Татьяна. Но именно эта сложность, по её мнению, и требует креативного подхода.

«Заманить к нам, к комарам, в зиму и снег − это совсем другая история. Это история про то, как подать, почему в этот снег и в эти комары надо лететь. И здесь уже нужен креатив», – формулирует главный вызов для местного туризма Татьяна.

География и философия: почему нет масс-маркета?

Интересно, что при столь обширной географии присутствия (партнеры в Абхазии, Дагестане, на Алтае, в Москве и Санкт-Петербурге) Татьяна не стремится становиться классическим туроператором с пакетными турами. Почему?

«Я занимаюсь эксклюзивным продуктом, суперэксклюзивным. Мы работаем на очень узкую аудиторию, это высокий чек. На массовую аудиторию я не готова работать, да и не хотелось бы. Смысловая нагрузка наших продуктов рассчитана на узкую аудиторию», – объясняет она.

При этом бизнес-модель компании построена на гибкости. В штате всего пять человек, но более 50 внештатных сотрудников, в основном самозанятые. Причем часть команды (таргетологи, маркетологи, системный администратор) работает удаленно из Самары, Новосибирска и других городов.

«Если человек дисциплинирован и понимает цели, то, где он находится, не имеет значения. Хоть на Луне», – уверена Татьяна.

Рецепт успеха и советы начинающим

На вопрос о секрете долголетия в бизнесе Татьяна отвечает кратко: «Я просто не распылялась. Когда ты сосредоточен на одном и выстраиваешь одну линию, ты идешь, идешь и приходишь к результату. В Югре по-другому просто не выстроить туристический бизнес».

Её главный совет для молодежи, которая сомневается, оставаться ли в округе и связывать ли жизнь с туризмом, предельно прост и конкретен: приходите дружить.

«Мы с удовольствием всех обучаем и выпускаем в свободное плавание. Моя компания – это трамплин. Приходите в «Визит Югра» – это очень классные ребят, которые дружелюбно работают с туризмом», – с теплом отзывается Татьяна.

Напоследок Татьяна предупреждает будущих предпринимателей: нужно набраться терпения. «Если ты идёшь в бизнес, ты должен понимать, чем жертвуешь. Ты сам отвечаешь за всё. Иногда работаешь и в 12 ночи, и в 4 утра. Но с другой стороны, ты сам себе режиссер».

Теплые воспоминания о холодном дне

Самым ярким моментом прошедшего года для Татьяны стала история, полная контрастов, как сама югорская природа. Это монтаж сцены в Археопарке в начале мая.

«Шел снег с дождем, мы в лужах, в снегу монтировали мокрые баннеры, палатки и сцену. Три дня ада. Мы расстроились, думали, народ не придет. И вдруг – солнце! Все мгновенно высохло, и люди пошли радостные, счастливые. Они не знали, что мы там пережили за эти три дня», – с улыбкой вспоминает Татьяна.

Возможно, именно эта способность стойко переносить ледяные дожди и ветер ради тепла человеческой благодарности и есть главный секрет успеха в югорском туризме.

АНО «Лаборатория успеха» благодарит Татьяну Алфёрову за откровенный разговор и вклад в развитие креативных индустрий Югры.