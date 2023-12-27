Сургутские рестораторы своими силами благоустроили территории возле реки Сайма

Erid: 2SDnjchaFLt

У реки Сайма в Сургуте появилось по-настоящему волшебное место, наполненное множеством растений – «Сквер влюбленных». Местные жители оценили новую локацию около кафе Botanica и банкетного зала Vinoteca, предполагая, что она была благоустроена городскими властями. Однако оказалось, что сквер возвели сургутские предприниматели – Алексей Браташов и Любовь Сахатских. Они вложились не только идеей, но и собственными силами и финансами, чтобы создать уникальное место в любимом городе. Абсолютно все работы были выполнены за свой счет: на создание сквера не было потрачено ни рубля бюджетных средств.

Работы по строительству сквера начались еще в 2014 году. Сначала здесь укрепили береговые линии, а затем убрали ЛЭП, которая красовалась посреди будущей локации. Далее залили дорожки и подготовили почву для посадки растений, тщательно занялись подбором зеленых насаждений с учетом их красоты и морозостойкости. На настоящий момент в сквере растет порядка полутора тысяч растений из питомников Москвы, Воронежа, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

Строительство велось до первых заморозков, но работы над посевом и уходом за растениями до сих пор продолжаются. Всего инициативные сургутяне потратили на благоустройство территории порядка трех миллионов рублей, не считая затрат на берегоукрепление и демонтаж опоры ЛЭП.

Кстати: На территории сквера сейчас растут: пузыреплодник диабло, спирея таволга, спирея вангутта, барбарис, ель глаука глобоза, сосна пумилио, спирея грефшейм, рябина фастигиата, сирень, клен, яблоня и другие зеленые насаждения.

Erid: 2SDnjchaFLt

Реклама. ИНН 8602264478

ООО «Моё вино»