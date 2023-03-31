Недовольство части сургутян новой маршрутной сетью автобусов – повод для обсуждения

Как и ожидалось, реформа маршрутной сети автобусов в Сургуте довольно быстро выявила ту часть жителей, которая происходящим недовольна. Новую схему движения общественного транспорта опубликовали накануне, а уже появилась петиция с призывом оставить все как есть, и подписали ее на момент подготовки этого текста 1,5 тысячи человек. Это много. Я вообще не помню, чтобы в Сургуте был такой инфоповод, способный так быстро родить петицию, которая в считанные часы набрала столько сторонников. Приятно удивлен сознательностью и активностью горожан.

При этом, конечно, не стоит оценивать ситуацию как некий жуткий конфликт, скандал или что-то вроде (уже вижу, как коллеги делают заголовки, типа «Сургутяне взбунтовались против транспортной реформы»).

Тут нужно сделать небольшое лирическое отступление. Последние 20+ лет официальный дискурс внушал нам, что во всем важно «единство». Что «администрация и дума должны работать как единая команда», или что «граждане в едином порыве поддержали…», и так далее. Но это фантом, причем местами довольно вредный. Потому что на его базе многие делают незамысловатый вывод: «Если все едины, а кто-то выступает против – значит, он враг, отщепенец, баламут, бузотер и нехороший человек».

Но это не так. Потому что в жизни, кроме некоторых супер-исключительных случаев, никакого единства нет и быть не может. Есть разные люди и группы людей, у них есть разные интересы, иногда они совпадают, иногда они сталкиваются. Кому-то невыгодно существующее положение вещей, кому-то невыгодны реформы, и единственное, что можно делать, когда происходит столкновение интересов – встречаться, разговаривать, обсуждать, корректировать, искать компромиссы.

Справедливо ли возмущение сургутян, которых лишили привычного автобусного маршрута – будь он сто раз неправильным, невыгодным и неэффективным с точки зрения городской администрации? Конечно. Справедливо ли недовольство сургутян, в чей новый микрорайон ни разу в жизни не приезжал нормальный автобус, поэтому они вынуждены либо ездить на машине и 40 минут искать парковку, либо заказывать такси, либо трястись в жутких маршрутках, держа дверь, чтобы она не отвалилась? Еще как.

И вот мы оказываемся в ситуации, когда есть ограниченный ресурс общественного транспорта, который необходимо распределить на всех нуждающихся в нем сургутянах. Будь у города московский бюджет – можно было бы просто закупить штук 50 лишних автобусов, и зажили бы все счастливо. Но, видимо, пока нет, так что придется выкручиваться.

Повторюсь – ничего катастрофического не произошло. Это обычная рабочая ситуация, которую нужно разруливать, как я писал выше – встречами, переговорами, обсуждениями, поиском компромиссов. Единственное, что, как мне кажется, стоило бы сделать – презентовать новую схему общественного транспорта не за месяц до запуска, а хотя бы за три. Чтобы успеть отработать все недовольства и подумать над возможными корректировками.

Тем сургутянам, кто оказался недовольным предстоящей транспортной реформой, желаю сил и терпения по отстаиванию своих интересов. Это будет непросто, но это важный и нужный опыт – как минимум, объединения и артикуляции своих претензий и требований. Как показывает практика, зачастую россиянам чего-то не хватает, чтобы в нужный момент сказать власти: «Стоп, погодите, что это вы делаете?» А надо бы.