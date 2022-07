Что посмотреть из мирового кинематографа про великие исторические события

Эти фильмы помогут нам лучше понять современность. В подборке мы попытались охватить разные регионы и периоды. Однако, это почти невозможно, как и впихнуть множество невероятных фактов об этих фильмах.

1. Нефть (2007). Драма, бизнес, психология. Оригинальное название – И будет кровь (There Will Be Blood). Фильм не столько о нефти и ее добыче, сколько о взаимоотношениях. Но роль нефти сложно переоценить. Критики характеризуют кино как «голливудский эпос», «нефтяная сага», «второй Гражданин Кейн» и т. п. По мотивам романа Э. Синклера «Нефть» (1927). Два «Оскара». Период: 1890-1920-е.

2. Пианист (2002). Драма, военный, музыка, биография. Снят по автобиографии пианиста Владислава Шпильмана, который прошел через жизнь гетто и геноцид своего народа. На месте «Пианиста может быть конечно «Список Шиндлера» или «Иди и смотри», но они итак слишком известны. «Золотая каннская ветвь». Период: 1930-1940-е

3. Бен-Гур (1959). Драма, история, приключения. Фильм – визитная карточка жанра «пеплум», который несколько раз затухал и возрождался. Содержит множество масштабных сцен, в том числе известные гонки на колесницах. Успех по статуэткам повторили пока только «Титаник» и «Властелин колец». Из этой эпохи также «Спартак» Кубрика и «Клеопатра» Манкевича. Фильм малоизвестен у нас, т. к. в СССР был запрещен по идеологическим соображениям. 11 «Оскаров». Период: I век.

4. Лоуренс Аравийский (1962). Драма, приключения, военный, биография, история. Фильм-путешествие. Он не только зрелищный, но и хорошо показывает большую игру, которая и сейчас ведется на Ближнем Востоке. После просмотра нам будет понятнее, что происходит в нашем веке в Сирии, Ираке и других странах региона. 7 «Оскаров». Период: 1910-1930-е.

5. Ганди (1982). Драма, биография, история, ненасилие, История Индии от британской колонии к свободе через призму биографии великого Махатмы Ганди. Фильм учит непривычному для нас подходу к решению конфликтов. Исполнитель главной роли имеет корни в том же штате, что и сам Ганди. 8 «Оскаров». Период: 1890-1940-е.

6. Андрей Рублев (1966) Драма, биография, история. Одновременно реалистичный фильм о Древней Руси, показывающий становление государства, и абстрактно символичный — как и все фильмы Тарковского. Для съемки Куликовской битвы режиссеру не хватило денег. На просмотр нужно три часа тишины. Приз Каннского фестиваля. Период: XV век.

7. Александр Невский (1938). Драма, военный, биография, история. Один из главных фильмов сталинской эпохи, наряду с «Чапаевым» и «Лениным в Октябре». Новаторский для своего времени Александр Невский стал еще и пророческим. Период: 1200-1240-е.

8. Апокалипсис (2006). Драма, приключения, боевик. Реконструкция культуры, мышления индейцев майя. Играют сами потомки майя и говорят на древнем языке. В общем – полное погружение. Сценарист фильма отметил, что проблемы, которые стояли перед цивилизацией майя, схожи с современными. 3 номинации на «Оскар», «Золотой орел». Период: XVI век.

9. Война и мир (1965). Драма, мелодрама, военный, история. Мини-сериал из четырех серий по роману Л. Толстого был снят как ответ на американскую одноименную «клюкву» с Одри Хепберн. Как и на сам роман, на фильм по нему ушли долгих семь лет. И не зря. Фильм стал вторым из четырех советских, получивших «Оскара». Период: 1810-е.

10. Храброе сердце (1995). История, биография, драма. Крик шотландца Уоллеса «Freedom!» уже много лет не оставляет зрителей равнодушными. Фильм предварил новый всплеск интереса к историческому кино, который начался с «Гладиатора». В этом кино много ляпов, но это компенсируется историей создания. Сценарист Рэндалл Уоллес поехал в Шотландию искать предков... 5 «Оскаров». Период: XIII век.

Бонус. Герой (2002). Фэнтези, боевик, драма. Воин должен защитить правителя от подосланных к нему убийц. Красочный боевик о расколотом междоусобицей Китае. Фильм-аллегория, поэма, легенда, один из лучших в своем роде, обладает колоритом, ради которого можно пересматривать. III век до н.э.

