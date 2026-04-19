Что нужно знать о выборе летних шин и почему универсальной резины не существует

Многие югорские автомобилисты знают эту ситуацию: машину уже переобули, а ночью неожиданно ударил минус и дороги снова скользкие. Весенняя погода в регионе редко бывает предсказуемой, поэтому выбор момента для смены шин и самой летней резины здесь особенно важен. Что советуют ученые и специалисты отрасли и на какие параметры смотреть при покупке – в нашем обзоре.

Почему спешить с заменой шин может быть опасно

Одна из самых распространенных ошибок весной – ориентироваться не на погоду, а на календарь. Как отмечает ассистент кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Никита Фаустов, слишком ранняя замена зимней резины может быть небезопасна.

«Если поменять резину раньше времени, когда еще возможны заморозки или снегопады, летние шины задубеют на холоде и потеряют эластичность. Это резко увеличит тормозной путь и риск аквапланирования – ситуации, когда между колесом и дорогой образуется слой воды, из-за чего шина теряет сцепление и машина становится неуправляемой, а также может привести к повреждению самой резины», – предупреждает ученый.

При этом, если же затянуть с заменой и ездить на зимней резине в теплую погоду, шины быстро потеряют шипы, износятся из-за мягкого состава, ухудшится управляемость, вырастет расход топлива и уровень шума.

«Чтобы не ошибиться и вовремя «переобуть» автомобиль, следует ориентироваться на погодные условия. Рекомендуется производить замену шин при устойчивой погоде с положительными значениями температуры выше 5-7 °C в течение 5-7 дней без ночных перепадов температуры ночью и заморозков», – советует доцент кафедры «Автомобили и технологические машины» ПНИПУ, кандидат экономических наук и директор Фонда поддержки предпринимательства г. Кунгура Сергей Пестриков.

А если уже переобулись, а ночью снова минус?

Это отдельная проблема, знакомая многим северным автомобилистам, отмечает в комментарии siapress.ru технический специалист компании ROSSKO, крупнейшего дистрибьютора автозапчастей в России Константин Ершов. Он выделил несколько правил, если вернулись заморозки после «переобувки»:

1. По возможности отказаться от поездок. Если утром заморозки или гололед – лучший вариант просто не выезжать. Особенно это касается ранних часов, когда дорога может быть покрыта тонкой коркой льда.

2. Максимально снизить скорость и изменить стиль вождения. Если ехать все же нужно:

избегать резких ускорений и торможений,

держать увеличенную дистанцию,

плавно входить в повороты.

Фактически – вести себя так, как будто вы на изношенной резине в дождь.

3. Избегать мостов, эстакад и затененных участков. Именно там лед появляется в первую очередь и держится дольше всего.

4. Контролировать давление в шинах. При перепадах температуры давление может снижаться. Недокачанные колеса дополнительно ухудшают управляемость.

5. Рассмотреть временную «откатку» назад. Если заморозки носят затяжной характер, разумнее временно вернуться на зимнюю резину. Это безопаснее, чем рисковать каждый день.

Частая ошибка автовладельцев: многие ориентируются только на дневную температуру. Но ключевой фактор – именно утренние и ночные значения. Даже если днем +10 °C, утренние -2 °C уже делают летнюю резину небезопасной.

«Переход на летнюю резину – это не календарная дата, а стабильная температура выше +5...+7 °C в течение суток. Если погода «скачет», лучше немного переждать», – резюмировал специалист.

Как понять, что летние шины пора менять на новые

«Минимальная допустимая глубина протектора – рельефного резинового слоя на поверхности шины, который обеспечивает сцепление с дорогой и отводит воду из-под колес, составляет 1,6 мм. При его стирании до такой толщины шины подлежат обязательной замене. Кроме того, необходимо визуально оценить состояние боковин: наличие трещин или грыж также требует замены. Обратите внимание на неравномерный износ – он может возникать из-за неправильного давления в шинах или неисправностей подвески. Наконец, если при движении ощущается вибрация, которая может быть вызвана износом или внутренним повреждением шин, это также сигнал к тому, что их пора менять», – отвечает Пестриков.

Ресурс летних шин легковых автомобилей рассчитан ориентировочно на пробег 40-60 тысяч километров, такая норма закладывается заводами-производителями. Однако их жизненный цикл может быть сокращен или увеличен под влиянием таких факторов, как состояние дорожного покрытия, нагрузка на транспортное средство и отклонение от норм давления в шинах – величины, показывающей, насколько сильно воздух внутри давит на стенки (обычно 2,0–2,5 атмосферы).

При пониженном давлении (шина спущена) края протектора сильнее прилегают к дороге, изнашиваясь быстрее, а при повышенном (шина перекачана) быстрее стирается центральная часть протектора.

Каким критериям качества и безопасности должны отвечать летние шины

«Летняя резина должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 52900-2007 и ряду ключевых критериев качества и безопасности. Во-первых, она обязана подходить автомобилю по размеру, а также отвечать рекомендованным производителем индексам нагрузки (число, обозначающее максимальную массу в килограммах, которую выдержит одно колесо) и предельно допустимой скорости (буква латинского алфавита, которая показывает максимально допустимую скорость для данной шины, например, T – 190 км/ч, H – 210 км/ч, V – 240 км/ч, W – 270 км/ч). Во-вторых, шины должны обеспечивать надежное сцепление с сухой и мокрой дорогой для сокращения тормозного пути, стабильность при поворотах и разгоне и эффективный отвод воды из области контакта с поверхностью для снижения риска аквапланирования. Важны также износостойкость, жесткость, уровень шума и учет условий эксплуатации: типа дорог, манеры вождения и климата», – дополняет Сергей Пестриков.

На эти критерии влияют состав резины, рисунок и глубина протектора, а также конструкция каркаса изделия.

Стоит обратить внимание на дату изготовления – шины старше пяти лет теряют эластичность, даже если выглядят как новые. Ее можно определить по коду DOT, который обычно выбит на боковине шины и состоит из 12 символов. Последние четыре цифры – это и есть дата производства: первые две обозначают неделю (с 01 по 52), а последние две – год выпуска.

Как выбрать летние шины по составу

«Основу большинства современных летних шин составляет синтетический каучук, так как он лучше сохраняет свойства при нагреве, устойчив к окислению и ультрафиолету, позволяет добавлять вещества для улучшения сцепления или снижения сопротивления качению, а его производство менее зависимо от природных условий. Натуральный каучук, несмотря на высокую эластичность и прочность, быстрее портится на воздухе из-за окисления, поэтому в чистом виде применяется реже. Однако в премиум-сегменте его сохраняют, потому что он обладает высоким сопротивлением разрыву, а также способностью сохранять упругость даже при больших деформациях и циклических нагрузках и отличным сцеплением с дорогой, что синтетические аналоги пока не могут полностью повторить», – рассказывает Никита Фаустов.

В зависимости от условий эксплуатации, состав шин усиливают различными добавками.

«Например, шины могут подплавиться при сильной жаре – из-за этого ухудшается управляемость, увеличивается тормозной путь, даже небольшой камень может повредить их, а при сочетании с высокой скоростью возможен разрыв каркаса. Поэтому в жарком климате необходим состав с термостабилизирующими добавками, предотвращающими перегрев и деформацию, на что указывает маркировка «HT» или «Extra Load». Для дождливого климата в смесь добавляют кремниевую кислоту (силику), которая улучшает сцепление на мокрой дороге, и используют развитую систему продольных и поперечных канавок для эффективного отвода воды и предотвращения аквапланирования. Такие шины можно определить по наличию на боковине символов «Aqua», «Rain», «Water» или пиктограммы в виде зонтика», – продолжает спикер.

Для дальних поездок важны износостойкость и топливная экономичность, поэтому применяют силико-полимерные смеси, уменьшающие износ и сопротивление качению, а также усиливают боковины для стабильности при длительных нагрузках. Обращайте внимание на модели с маркировкой GT (Gran Turismo) или High Performance.

По словам ученого, создать шину, которая была бы абсолютным лидером по всем параметрам, невозможно. Поэтому оптимальное решение для большинства автовладельцев – выбор продукта с гармоничным сочетанием характеристик, которые гарантируют комфорт вождения, экономичность и безопасность для регионов, где погода постоянно меняется.

«Самыми универсальными и качественными считаются шины, в которых производителю удалось найти оптимальное сочетание всех компонентов: синтетический каучук обеспечивает устойчивость к высоким температурам и износу; технический углерод повышает прочность, а силика улучшает сцепление на мокрой дороге; вулканизирующие агенты придают резине прочность; противостарители защищают от внешних воздействий, увеличивая срок службы; а модификаторы и пластификаторы улучшают эластичность и равномерное распределение компонентов. Именно баланс всех этих элементов позволяет шине демонстрировать хорошее сцепление, износостойкость, топливную экономичность и устойчивость к разным условиям эксплуатации», – считает Фаустов.

О балансе характеристик можно судить по нескольким официальным маркировкам и меткам. Во-первых, это европейская этикетка, где буквами от A (наилучший) до E обозначаются такие ключевые параметры, как топливная экономичность и сцепление на мокрой дороге. Во-вторых, на самой шине можно найти индекс износостойкости Treadwear (например, Treadwear 400), который дает представление о прогнозируемом ресурсе шины относительно эталонного значения в 100 единиц. Чем выше индекс, тем дольше теоретический ресурс покрышки.

Как подобрать протектор по глубине и рисунку

Рисунок протектора – это рельефный слой резины на поверхности шины, состоящий из выступов, углублений и тонких прорезей, который напрямую влияет на безопасность и управляемость автомобиля. Его главная задача – обеспечивать сцепление с дорогой на сухом и мокром покрытии, а также эффективно отводить воду из области контакта с поверхностью, предотвращая аквапланирование.

«Согласно Правилам дорожного движения, минимальная допустимая глубина протектора для летних шин легковых автомобилей (категория M1), а также для легких коммерческих автомобилей до 3,5 тонн (категория N1) и прицепов (категории O1 и O2) составляет 1,6 мм. (На что это влияет?) При этом эксперты и многие производители рекомендуют для безопасной эксплуатации ориентироваться на глубину не менее 3 мм, так как при остатке 1,6 мм тормозной путь на мокрой дороге увеличивается на 37–45%. Например, при скорости 80 км/ч автомобиль на новых шинах остановится примерно за 40 метров, тогда как машине с сильно изношенными покрышками потребуется уже 60 метров и более», – подчеркнул Сергей Пестриков.

Разные типы рисунка (симметричный, асимметричный или направленный) определяют поведение шины в различных условиях: от тихой и экономичной городской езды до уверенного прохождения поворотов и торможения на мокрой трассе. Также от формы протектора зависит уровень шума и износостойкость шины.

«Использование различных типов и соответственно рисунков протектора шин, конечно, должны учитываться при выборе стиля вождения. При спокойной манере управления автомобилем вполне подойдет симметричный ненаправленный рисунок протектора, когда левая и правая половины шины зеркально одинаковы. Он универсален и обеспечит низкий уровень шума и равномерный износ. При агрессивно-динамичном вождении рекомендуется устанавливать асимметричные рисунки. При этом асимметричный ненаправленный узор с жесткими уплотнениями с внешней стороны обеспечит водоотвод на скользкой и мокрой дороге, а асимметричный направленный с V-образными канавками, которые должны быть ориентированы строго в сторону движения – сцепление и устойчивость на высоких скоростях и поворотах. Важно отметить, что у асимметричного направленного рисунка износ может быть неравномерным, что в первую очередь влияет на ухудшение сцепления на мокрой дороге и повышение уровня шума по мере старения шины», – поделился эксперт.

Информацию о рисунке и глубине протектора можно получить несколькими способами: на боковине шины есть маркировка TWI (Tread Wear Indicator), обозначающая индикаторы износа, – маленькие поперечные выступы на дне канавок протектора – когда он стирается до их уровня, шину пора менять. Подробные данные о глубине и типе рисунка также указываются в технической документации производителя. Для самостоятельной проверки можно использовать измерительные инструменты: линейку или обычную двухрублевую монету, погружая ее в канавку протектора и оценивая видимую часть. Если она почти полностью скрывается, шины безопасны.

На что влияет конструкция каркаса летних шин

Жесткость и высота боковины шины напрямую влияют на два ключевых параметра: управляемость и комфорт.

«Низкопрофильные шины – с тонкой, жесткой боковиной – обеспечивают лучшую управляемость, минимальные крены в поворотах и устойчивость на высоких скоростях, но за это приходится платить снижением комфорта — автомобиль жестче проходит неровности, а риск повреждения дисков и самой резины на ямах возрастает. Шины с высоким профилем (высокой и мягкой боковиной), напротив, дарят мягкость хода, гасят вибрации от плохих дорог и лучше защищают диски, но управляемость на скорости и четкость реакций на руль у них хуже — машина больше кренится и менее точно следует заданной траектории. Вопрос безопасности решается за счет усиленной конструкции каркаса и более жесткой резиновой смеси в отдельных зонах, хотя полностью преодолеть недостатки без потери комфорта невозможно», – объяснил Пестриков.

Выбор конструкции каркаса и профиля шины зависит и от климата: в регионах с жарким летом и качественными дорогами можно использовать низкопрофильные шины с жестким каркасом для лучшей управляемости, а в местах с холодными весенними заморозками, частыми дождями и плохим покрытием предпочтительнее более высокий профиль, который лучше гасит удары от ям и обеспечивает большую площадь контакта на скользкой дороге.

«Оптимальным универсальным решением для большинства легковых автомобилей, которые эксплуатируются и в городе, и на трассе, считается профиль от 50 до 60% (отношение высоты боковины к ширине), например, 205/55 R16 или 195/65 R15. Он обеспечивает достаточную управляемость для безопасных маневров и комфортный уровень поглощения дорожных неровностей. При выборе стоит исходить из ваших приоритетов и реальных дорожных условий: для спортивной езды по хорошему асфальту лучше низкий профиль (40-45%), для повседневной езды с учетом ям и неровностей — более высокий (65-70%). Вся информация о профиле и боковине шины находится прямо на ней», – обратил внимание Сергей Пестриков.

Напоминаем, что после метели в Сургут на следующей неделе придет весеннее потепление. Если в начале недели в городе еще сохранятся морозы до -16 градусов ночью, то уже со среды температура начнет расти, а к выходным воздух прогреется до +5 градусов.

Информацию предоставили пресс-служба Пермского Политеха и технический специалист компании ROSSKO Константин Ершов