Разбираемся, как пережить новогоднее застолье без вреда для здоровья

Новый год традиционно ассоциируется с изобилием на столе – салаты, закуски, горячее и напитки появляются в таких количествах, с которыми организму приходится справляться в экстремальном режиме. Как пережить праздничное застолье без тяжести, переедания и проблем со здоровьем, рассказали ученые Пермского Политеха.

Почему нельзя голодать 31 декабря

Распространенная ошибка – почти ничего не есть в течение дня, «чтобы оставить место» для праздничного ужина. Как объясняет кандидат медицинских наук, доцент ПНИПУ Сергей Солодников, такой подход не только бесполезен, но и вреден.

Пищеварительная система работает по биологическим ритмам: она заранее готовится к привычным приемам пищи, вырабатывая желудочный сок и ферменты. Если резко лишить организм еды, чувство насыщения вечером наступит позже, а переваривание пищи будет неполноценным. В итоге – переедание, брожение, нагрузка на печень и поджелудочную железу и возможное обострение заболеваний ЖКТ.

Оптимальный вариант – питаться 31 декабря как обычно, привычными порциями, избегая избыточно острой и соленой пищи. Дополнительный риск – алкоголь: он притупляет чувство сытости и заставляет есть больше, чем планировалось.

Зачем нужно есть горсть орехов перед застольем

Совет съесть немного орехов перед праздником действительно работает, если соблюдать меру. По словам Сергея Солодникова, 20–30 граммов орехов за 30–60 минут до ужина создают своеобразный «буфер» для пищеварения.

Белки и полезные жиры дают раннее чувство сытости, снижают риск переедания, а клетчатка замедляет всасывание углеводов и алкоголя. Плюс бонус – магний, витамины группы B и антиоксиданты, которые помогают организму справляться со стрессом и нагрузкой.

Главное – выбирать несоленые и несладкие орехи и помнить, что это все-таки калорийный продукт.

Оливье, холодец и голубцы: что на новогоднем столе полезнее

Салаты

Если выбирать из классических новогодних салатов, то, по словам ассистента кафедры ПНИПУ Никиты Фаустова, самым полезным будет селедка под шубой. В ней есть жирная рыба с омега-3 и овощи с клетчаткой, а майонез обычно используется умеренно.

Мимоза занимает промежуточное место, хуже всего классический оливье: картофель, колбаса и большое количество майонеза дают много «пустых» калорий. Однако его легко сделать полезнее, заменив колбасу на отварную птицу, майонез – на греческий йогурт и добавив свежие овощи.

Закуски

С точки зрения здоровья заливное заметно выигрывает у холодца. Холодец варят из жирных частей мяса, что делает его тяжелым и калорийным. Заливное же готовят из постного мяса или рыбы с желатином, сохраняя высокий уровень белка при меньшем количестве жира.

Горячее

Самым сбалансированным вариантом ученые называют голубцы: в них сочетаются мясной белок и овощная клетчатка, а способ приготовления – тушение – щадящий.

Цыпленок табака полезен по составу, но проигрывает из-за жарки. Запеченная утка остается слишком жирной, а самым тяжелым блюдом признано мясо по-французски – сочетание жирного мяса, майонеза и сыра после двойной термообработки.

Напитки

Сравнивая популярные безалкогольные напитки, специалисты отмечают, что кока-кола вреднее детского шампанского из-за высокого содержания сахара, кофеина и ортофосфорной кислоты. Однако оба варианта – источники «пустых» калорий. Лучший выбор – морсы, компоты или домашние лимонады.

Как есть в новогоднюю ночь, чтобы не стало плохо

Ученые советуют соблюдать порядок блюд:

Легкие овощные салаты без майонеза Холодные закуски и нежирное заливное Более тяжелые салаты и холодец Горячее – в последнюю очередь

Также важно не запивать еду во время жевания: пища должна хорошо смешаться со слюной и ферментами. Пить лучше между приемами блюд, отдавая предпочтение простой воде без газа и сахара.

Еще один важный момент – сон. Поздний отход ко сну в сочетании с обильной едой нарушает гормональный баланс, влияет на давление и пульс. За час до сна лучше прекратить прием пищи и алкоголя и попытаться проснуться утром примерно в обычное время.

Что есть и делать первого января

Если подъем совпадает с привычным режимом, завтрак обязателен. Но доедать тяжелые праздничные блюда с утра – плохая идея: пищеварительная система еще «не разогналась». Лучший вариант – жидкая овсянка, апельсиновый сок и минеральная вода, считают ученые.

Если вы легли очень поздно, важно выдержать интервал между приемами пищи не менее 3-5 часов. Физическая активность должна быть умеренной, желательно прогуляться на свежем воздухе.

Как долго можно хранить новогодние блюда

Самыми опасными с точки зрения хранения считаются мясные бульоны и салаты с майонезом. Влажная, питательная среда – идеальные условия для размножения бактерий.

«Если пища острая, с большим количеством специй, то срок хранения при прочих равных условиях удлиняется. Мясные бульоны – самые опасные. В процессе варки все питательные вещества переходят в воду, создавая теплую, насыщенную среду, благоприятную для размножения микроорганизмов, например, клостридий ботулизма. Сочетание вареных продуктов, влаги и майонеза в салатах, а также наличие желатина в холодце тоже повышают риск развития опасных бактерий», – поделился Сергей Солодников.

По его словам, оптимально хранить праздничные блюда в холодильнике не дольше обеда 1 января.