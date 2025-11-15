Топ-5 самых дорогих и самых дешевых квартир, выставленных на продажу в Сургуте

Мы продолжаем одну из наших любимых рубрик про самые дорогие и самые дешевые квартиры, выставленные на продажу в Сургуте. Мы собрали топ-5 с каждой стороны ценового спектра, и вы можете на все это полюбоваться.

Самые дорогие

1. Пентхаус за 44000 000

Самая дорогая квартира, выставленная на продажу в Сургуте – двухуровневый пентхаус в «Северной Венеции». Площадь 230 квадратов, высота потолков – 2 метра. На первом уровне находятся кухня с гостиной и выходом на террасу, две спальник, два санузла. На втором – три спальни, гардеробная, санузел и еще терраса. Правда, судя по всему, прямой связи между этажами нет, но при желании ее можно организовать, как утверждает собственник.

2. Четырехкомнатная квартира за 35 000 000

С существенным отрывом от лидера расположилась четырехкомнатная и двухуровневая квартира на 130 квадратов в «Новине». Она находится как бы в «пентхаусе» девятиэтажной секции. Собственники хвалятся четырьмя спальнями (одна из которой со своим санузлом, а еще одна – со своей гардеробной), а также большой открытой террасой.

3. Трешка за 35 000 000

Второе-третье место делит квартира площадью 98 квадратов в ЖК «За ручьем». Она выполнена в планировке 2+. Владельцы сообщают, что вся квартира выложена керамогранитом, из этого материала сделан даже обеденный стол. Чтобы сохранить дорогой ремонт, там установлена входная дверь с повышенной взломостойкостью, плюс видеодомофон.

4. Квартира 3+ за 32 990 000

На четвертом месте расположилась квартира на 112 квадратов в «Ривер Хаусе» в 22 микрорайоне по соседству с парком «За Саймой». Помимо дорогущего ремонта с лепниной и мебелью из Италии, там установлена система умного дома, два санузла, два балкона, и даже встроенный аквариум с системой фильтрации. А на фото вы можете восхититься санузлом.

5. Четырешка за 29 990 000

Замыкает пятерку самых дорогих выставленных на продажу квартир в Сургуте жилье аж на 236 квадратов возле ТЦ «Богатырь». Чтобы вы понимали масштабы – высота потолка составляет до 8 (!) метров. Владельцы с гордостью сообщают о витражных окнах, французском камине, лестнице из красного дерева, а также собственном резервном источнике тепла.

Самые дешевые

1. Загадочная двушка за 2 150 000

Необычная двухкомнатная квартира с площадью 24 квадрата (их которых 14 занимает кухня) продается в двухэтажном здании на улице Кукуевицкого. Пожалуй, самое интересное в нем – это постирочная зона.

А также санузел, который указан как «раздельный». Кажется, он в буквальном смысле раздельный.

2. Однушка за 2 200 000

На втором месте расположилась однушка почти под крышей девятиэтажки на Мелик-Карамова. Площадь – 19 метров, из них 6 занимает кухня.

3. Однушка за 2 450 000

Третьей место занимает однокомнатная квартира площадью 30 квадратов на первом этаже дома в северном промышленном районе. Собственник признает, что жилью требуется ремонт.

4. Студия за 2 550 000

Студия площадью 23 квадрата после ремонта (правда, без кухонного гарнитура) продается на улице Республики. Хозяева указывают, что окна выходят на солнечную сторону, так что хоть какой-то кусочек позитива покупателю перепадет.

5. Однушка за 2 570 000

На пятом месте расположилась квартира на 30 квадратов в доме, находящемся в Северном промышленном районе. Но зато солнечная сторона, счетчики на воду и электричество, и рядом ходит общественный транспорт. Правда, требуется ремонт.