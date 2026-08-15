Югорчане направили более 190 млн рублей маткапитала на обучение детей

С начала 2026 года 2 647 родителей в Югре направили средства материнского капитала на обучение детей. Общая сумма превысила 190 млн рублей, сообщает региональный СФР.

Средствами маткапитала можно оплатить детский сад, обучение в колледже или вузе, продленку, занятия с репетитором, творческие кружки, спортивные секции, языковые курсы, автошколу и проживание в общежитии во время учебы. Главное условие – у образовательной организации или индивидуального предпринимателя должна быть лицензия.

«Чтобы родителям студентов было проще направить маткапитал на обучение, Отделение СФР по ХМАО заключило соглашения с шестью высшими учебными заведениями, с 17 организациями среднего профессионального образования и 260 детскими садами. Благодаря соглашениям вся информация об обучении ребенка предоставляется учебным заведением по запросу Социального фонда без участия заявителя. От родителей требуется только заявление о распоряжении маткапиталом, которое можно подать в личном кабинете на портале госуслуг. Кроме того, оплатить материнским капиталом можно не только первое, но и второе высшее образование», – рассказала управляющий Отделением СФР по ХМАО Ольга Галюк.

Среди вузов, с которыми заключены соглашения, – Сургутский государственный университет, Сургутский государственный педагогический университет, Югорский государственный университет, Нижневартовский государственный университет, Ханты-Мансийская государственная медицинская академия и Индустриальный институт ИндИ, филиал ФГБОУ ВО ЮГУ.

Напомним, в 2025 году материнским капиталом воспользовалась 19 521 семья в Югре. Чаще всего средства направляли на улучшение жилищных условий – так поступили 8 297 семей. Еще 5 300 семей оплатили образование детей.