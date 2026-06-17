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​Струг, щиты и народные напевы − «Мангазейский ход» вернул Сургут в прошлое // ФОТОРЕПОРТАЖ

Выступления реконструкторов, этно-музыка и ремесла наполнили ИКЦ «Старый Сургут» праздником

​Струг, щиты и народные напевы − «Мангазейский ход» вернул Сургут в прошлое // ФОТОРЕПОРТАЖ
Фото: СИА-ПРЕСС / Ирина Магафурова

По брусчатке разнесся низкий ритм барабанов, в воздухе заиграла протяжная мелодия флейты, а от кузницы тянулся терпкий запах раскаленного металла и свежего древесного дыма. Именно это встречало гостей фестиваля «Мангазейский ход» в ИКЦ «Старый Сургут» 14 июня.

Колонна реконструкторов шагала стройно: стук сапог об асфальт, дребезг кольчуг и вспышки ярких знамен. В руках у участников − не бутафория, а аккуратно воссозданные элементы обмундирования. Детали − пряжки, строчки, следы потертости привлекали взгляды и вызывали шепот восхищения у горожан.

«Никогда раньше не видел струг вживую − впечатляет масштаб и труд, который вкладывают реконструкторы», − делится сургутянин Алексей К.

В центре шествия − струг: деревянное судно, вывезенное на улицу, словно привезенное из далекого времени. Его обшивка блестела на солнце, с досок еще исходил тонкий аромат смолы. Организаторы специально сделали акцент на струге, чтобы напомнить о водном пути освоения Сибири, о тех, кто тащил эти ладьи через пороги и волоки.

Дети в ремесленной зоне пробовали ткать и лепить из глины. Кроме того, для юных горожан были оборудованы игровые площадки, где каждый мог попробовать себя в старинных играх.

«Дети в восторге, им интересно пробовать чтотоновое»,− рассказала одна из гостей фестиваля Валентина У.

Маленькие руки смазаны краской, в волосах у девочек венки из полевых цветов. Они с гордостью несли свои первые поделки родителям.

Ярмарка ремесел шумела жизнью: продавцы беседовали с покупателями, кто‑то мерил украшения, кто‑то выбирал гончарную кружку.

На одной из площадок инструкторы учили стрелять из лука − тихий вздох при попадании в мишень сменялся радостным смехом, и дети, и взрослые щедро награждали друг друга аплодисментами.

Концерты на центральной сцене сменяли друг друга: от народных ансамблей в традиционном исполнении до современных этно‑интерпретаций. Звучали как северные напевы, так и уральские сказы. На фестивале выступали коллективы из разных городов, в том числе «Белогорье» и дуэт «ЭФИ».

«Я была приятно удивлена узнав, что фестиваль объединил разные регионы − здесь можно услышать и уральские сказы, и северные напевы», − отметила горожанка Мария А.

Судя по количеству гостей у сцен, мастерских и игровых площадок, фестиваль снова собрал тех, кому интересна история Сибири не по учебникам, а вживую.


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Сегодня в 10:50, просмотров: 178, комментариев: 0
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