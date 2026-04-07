Разбираемся, как теперь в России будут работать сервисы «купи сейчас ‒ плати потом»

С 1 апреля 2026 года в России вступили в силу новые правила покупки товаров в рассрочку. Теперь такие сервисы официально регулируются законом и находятся под контролем Центрального банка.

Речь идет о посредниках ‒ операторах сервисов рассрочки, с помощью которых можно оплачивать товары, работы или услуги частями. По данным ЦБ, на начало апреля в реестр уже включены 14 таких организаций.

Нововведения затрагивают как покупателей, так и сами сервисы: меняются сроки рассрочки, порядок передачи данных о долгах и требования к компаниям. Подробнее об изменениях рассказали эксперты портала Гарант.ру.

Что такое рассрочка

Рассрочка ‒ это способ оплаты, при котором стоимость товара делится на несколько равных частей и выплачивается в течение определенного времени.

Главное отличие от кредита ‒ обычно отсутствие процентов. Однако на практике комиссии и дополнительные платежи могли «прятаться» в условиях, из-за чего реальная стоимость покупки оказывалась выше.

В последние годы такие сервисы стали активно использоваться в интернет-магазинах и на торговых площадках. Они позволяют оформить покупку прямо при оплате, без обращения в банк.

При этом до недавнего времени эта сфера почти не регулировалась:

условия могли сильно отличаться;

информация о долгах не всегда передавалась в кредитные истории;

пользователи не всегда получали полную информацию о своих обязательствах.

Новый закон был принят, чтобы навести порядок в работе сервисов рассрочки, защитить покупателей и снизить число проблемных и просроченных долгов.

Что изменилось для пользователей сервисов рассрочки

Пользователь сервиса рассрочки ‒ это человек, который покупает товары или услуги для личных нужд, а не для бизнеса.

С 1 апреля правила для таких покупок стали более жесткими и прозрачными. Оператор обязан прописать условия рассрочки и разместить их на своем сайте. Договор с клиентом должен четко содержать график платежей, их размер и ответственность за просрочку.

При этом вводится важное ограничение: штрафы и пени за просрочку не могут превышать 20% годовых от суммы долга. Скрытые комиссии и дополнительные проценты запрещены. Это сделано для того, чтобы защитить пользователей от чрезмерных переплат.

Также закон вводит ограничения по срокам рассрочки. С 1 апреля 2026 года оплату нужно будет полностью завершить не позднее чем за шесть месяцев с момента заключения договора, а с 1 апреля 2028 года этот срок сократят до четырех месяцев.

Еще одно важное изменение касается суммы рассрочки. Если оператор не передает данные в бюро кредитных историй, он не сможет оформлять договоры на сумму больше 50 тысяч рублей. Это ограничение действует как на одну покупку, так и на общий долг перед этим сервисом.

Если сумма меньше 50 тысяч рублей, большинство пользователей не заметят изменений. Но при более дорогих покупках придется либо выбирать сервис, который передает данные в кредитную историю, либо искать другие способы оплаты.

Теперь рассрочка на крупные суммы будет учитываться банками при оценке заемщика ‒ то есть влиять на кредитный рейтинг.

Еще одно нововведение ‒ право на досрочное погашение. Пользователь может в любой момент полностью или частично закрыть долг.

Если он вносит часть суммы заранее, оператор обязан пересчитать оставшуюся задолженность и предоставить новый график платежей.

Какие требования предъявляются к операторам сервисов рассрочки

С 1 апреля предоставлять рассрочку смогут не все компании. Для этого нужно соответствовать требованиям закона и попасть в специальный реестр Банка России.

Работать на этом рынке имеют право:

банки;

микрофинансовые организации;

другие юридические лица, зарегистрированные как хозяйственные общества.

Важно: компания должна иметь собственный капитал не менее пяти миллионов рублей. Использовать заемные средства или залоговое имущество для его формирования нельзя.

Чтобы начать работать, организация должна подать заявление в Банк России и пакет документов. Регулятор проверяет их и принимает решение ‒ включить компанию в реестр или отказать. На это отводится до 30 рабочих дней. Только после включения в реестр компания получает право предоставлять рассрочку.

Закон также устанавливает обязанности для операторов. Они должны:

заранее и понятно информировать клиентов об условиях рассрочки;

публиковать правила работы сервиса на своем сайте;

фиксировать все этапы сделки ‒ от заключения договора до всех платежей;

хранить эту информацию не менее пяти лет;

передавать данные в бюро кредитных историй в установленных случаях;

обеспечивать защиту персональных данных пользователей;

устанавливать личность клиента.

Кроме обязанностей, появились и запреты. Операторам нельзя:

привлекать деньги физических лиц (за исключением отдельных случаев);

выступать поручителями по обязательствам своих владельцев или участников;

брать плату за сам сервис рассрочки;

принимать платежи до того, как пользователь оплатил товар продавцу (кроме первого платежа).

Как будут решаться споры

Новый закон прописывает, как теперь будут решаться споры между пользователями и сервисами рассрочки.

Если клиент перестает платить, оператор не может сразу подать в суд. Сначала он обязан направить уведомление с требованием погасить долг. Только через 60 дней после этого, если задолженность не погашена, компания получает право обратиться в суд.

Если же пользователь прямо отказывается платить, оператор может подать иск раньше.

Также закон регулирует, в каком суде будут рассматриваться такие споры. По соглашению сторон место рассмотрения можно изменить, но только в пределах региона, где проживает пользователь.

Отдельно прописан порядок работы с обращениями клиентов. Теперь он строго регламентирован.

Оператор обязан:

принимать обращения как в письменном виде, так и в электронном;

зарегистрировать обращение не позднее следующего рабочего дня;

направить ответ в течение 15 рабочих дней;

при необходимости продлить срок рассмотрения еще максимум на десять рабочих дней.

Ответ должен быть подробным, обоснованным и содержать ссылки на нормы закона.

Есть случаи, когда оператор может не отвечать по существу:

если не указаны данные заявителя или адрес для ответа;

если текст обращения невозможно прочитать или понять;

если в нем есть оскорбления или угрозы;

если вопрос уже рассматривался ранее и в нем нет новых доводов.

В таких ситуациях заявителю обязаны объяснить причину отказа в ответе.

В целом, как отмечают эксперты, новый порядок делает процесс общения с сервисами более понятным и формализованным, а также дает пользователям больше возможностей для защиты своих прав.