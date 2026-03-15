Логотип Сиапресс
USD  80,2254   EUR  91,9847  

Новости

Больше новостей
Если за нездоровый образ жизни введут систему повышенных взносов на ОМС, то я:
Комментировать
0
Правильно ли вводить повышенные взносы на ОМС за вредные привычки?
Комментировать
0
Больше опросов

​«Мы все одинаковые»: художник Юрий Шеров представил выставку в Сургуте // ФОТОРЕПОРТАЖ

«Очерки провинциальной жизни» Юрия Шерова показали в Сургуте

​«Мы все одинаковые»: художник Юрий Шеров представил выставку в Сургуте // ФОТОРЕПОРТАЖ
Фото и видео: Юлия Латипова / siapress.ru

В Галерее современного искусства «Стерх» в Сургуте открылась выставка художника Юрия Шерова под названием «Очерки провинциальной жизни». В экспозиции представлено около 40 работ, посвященных жизни небольших городов с их узнаваемыми персонажами, бытовыми сценами и ироничными деталями.

«Живописец создает собственный мир, в котором уходящая советская натура не собирается уходить. Повседневная жизнь персонажей наполняется множеством деталей (в том числе фантастических). В «очерках» Юрий Шеров старается сохранить множество примет, «этнографию» маленького города, в котором живет всю жизнь. Всегда сохраняется главная интонация, с которой художник рассказывает и показывает этот мир – теплая, ироничная, любящая», – рассказали в «Стерхе».

Сам художник отмечает, что идея выставки связана с желанием показать: жизнь в разных городах во многом похожа.

«Идея выставки – это, конечно, показать какие-то некоторые моменты жизни в других городах, в других населенных пунктах и дать людям понять, что они ничем не отличаются от того, что у них тут происходит: те же самые проблемы, те же самые мысли у людей, и одеваются точно так же, что в принципе мы все одинаковые», – рассказал Шеров в эфире siapress.ru.

Свои работы художник относит к направлению примитивизма или наивного искусства. По его словам, это осознанный уход от академической реалистической манеры.

«Кто-то называет это «наивом», наверное, профессиональные художники. Для меня, конечно, удобно называть его «примитивизмом», потому что это осознанный как бы уход от реалистического. Не то, что художника не обучали – нет, художник умеет рисовать. Но ему в некотором внутреннем понимании проще так самовыражаться», – пояснил автор.

Особенность картин Шерова – большое количество персонажей и мелких деталей, которые можно долго рассматривать. По словам художника, такой язык изображения позволяет свободнее придумывать сюжеты и характеры героев.

«Вот ты рисуешь какую-нибудь толстую бабушку, и ты понимаешь, как на ней должна сидеть эта кофточка. Или ты понимаешь, что вот эта бабушка непременно должна быть в розовой кофте, потому что она вот такая. Как-то начинаешь про нее уже мысленно придумывать, что вот она учительница какая-нибудь или идет из магазина, что-то несет. Как бы начинаешь разговаривать со своими сюжетами в картинах», – отметил он.

Среди работ, представленных на выставке, художник особенно выделяет картину «Суперлуние». На ней изображен мужчина, сидящий на лавочке вместе с ангелом.

«Мне кажется, что художники, которые сочиняют картины, по сути, они рисуют автопортреты своего внутреннего мира. И вот этот мужик – это, мне кажется, некое мое внутреннее состояние: вот так вот сидеть непринужденно, смотреть на луну красивую вечером, теплым, летним вечером. Там собака лежит, кошка лежит, у него все в порядке, у него есть свои питомцы. Ну и ангел-хранитель рядом угощается тортиком. Они пьют чай, сидят на лавочке, с тортиком», – рассказал Шеров.

Юрий Шеров родился в 1976 году в Обнинске, живет и работает в Малоярославце. Он окончил Обнинский институт искусств по специальности «дизайнер», занимался росписью интерьеров. С начала 2000-х годов художник активно участвует в выставках, за это время прошло около двух десятков его персональных экспозиций в разных городах России. Он является членом Союза художников России, а его работы хранятся в музейных собраниях Калуги, Владимиро-Суздальского музея-заповедника и Екатеринбургского музея изобразительных искусств.

Выставка «Очерки провинциальной жизни» будет работать в галерее «Стерх» до 24 мая.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:07, просмотров: 55, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​ФАС нашла более 100 млрд рублей лишних расходов в тарифах ЖКХ 256
  2. ​Власти Сургута объяснили, как изменятся платежи за коммунальные услуги 237
  3. ​В Ханты-Мансийске стартовало первенство России по биатлону среди юниоров 228
  4. ​Эксперт объяснил, подорожает ли бензин в России из-за роста цен на нефть 225
  5. ​В нескольких дачных кооперативах Сургута временно отключат электричество 210
  6. Более 80% читателей СИА-ПРЕСС назвали себя счастливыми 132
  7. ​«Мы все одинаковые»: художник Юрий Шеров представил выставку в Сургуте // ФОТОРЕПОРТАЖ 55
  1. ​В Сургуте утром 20 марта перекроют несколько улиц из-за празднования Ураза-байрама: где и когда ограничат движение 1639
  2. В Сургуте водитель сливал нечистоты на Заячьем острове. Его поймали 1585
  3. Руководство сургутского колледжа проверяет аттестаты иностранных студентов — выявляется много подделок 1528
  4. «Кислые девки», корректура и день «будь противным» — почему 8 марта это далеко не только главный женский праздник 1493
  5. ​Читатели СИА-ПРЕСС назвали виновных в росте тарифов на электроэнергию в Югре 1428
  6. Суд по уголовному делу против экс-главы Андрея Филатова пройдет в Сургуте. Его с сообщниками подозревают в получении 130 млн рублей 1376
  7. ​Медицина для правильных 1333
  8. Цветы с топором 1320
  9. ​Елена Зинина: «Гематология изменилась радикально – это произошло буквально на нашей памяти» 1223
  10. В Сургуте уволили сотрудницу муниципального учреждения. Ее обвиняют во взятках 1199
  1. ​Маленькое напоминание 10068
  2. ​Что такое хорошо 9426
  3. Первый канал рассказал всей стране о Сургуте в новом выпуске тревел-шоу 8298
  4. В день финала Кубка России по футзалу в Сургуте изменится схема движения 5514
  5. Масленица в Сургуте будет проходить на трех городских площадках 3825
  6. «Из -21 в +29 любой ценой» Пользователи Flightradar заметили самолет из Сургута, летящий прямо над местом боевых действий в Иране 3695
  7. ​Новые сроки оплаты ЖКХ, борьба с мошенниками, блокировка сайтов: что изменится в марте 3455
  8. ​Шесть в ряд с планетами // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3168
  9. К середине марта в Югре ожидается потепление почти до нуля 2842
  10. Обсуждать и согласовывать проекты КРТ должны и местные депутаты, и жители Югры 2713

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика