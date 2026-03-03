Закон изменит правила размещения НТО на частных землях и усилит контроль за киосками в регионах

С 1 сентября 2026 года в России изменятся правила размещения нестационарных торговых объектов на частных земельных участках. В конце января президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит обязательное включение таких объектов в муниципальные схемы, закрепляет понятие мобильной торговли и расширяет круг предпринимателей, имеющих право работать в НТО. Разобрались, что именно меняется, зачем понадобились новые нормы и как они повлияют на Сургут.

Подробнее о законе

Одно из ключевых нововведений закона – расширение круга лиц, имеющих право торговать в НТО на частных землях. Теперь подавать заявления на включение объектов в схему размещения смогут не только юридические лица и индивидуальные предприниматели, но и самозанятые.

Кроме того, в законодательство ввели новый термин – «мобильный торговый объект». Под ним понимается нестационарный торговый объект, представляющий собой транспортное средство − автолавка, автомагазин, прицеп или цистерна. Для таких объектов предусмотрена возможность размещения в нескольких местах с указанием периодов нахождения в каждой точке. При этом регионы смогут самостоятельно устанавливать особенности использования мобильных торговых объектов.

Закон уточняет, что утверждение схемы размещения НТО или внесение в нее изменений не может служить основанием для пересмотра уже определенных мест размещения. Если регион примет нормативные акты с новыми требованиями, предпринимателям будет предоставлен один год для приведения объектов в соответствие без исключения из схемы. Субъект РФ вправе установить и более длительный срок.

Отдельно закрепили запрет на отказ во включении НТО в схему размещения по причине достижения нормативов минимальной обеспеченности населения торговыми площадями.

Особые полномочия предоставили городам федерального значения – Москва, Санкт-Петербург и Севастополь. Они смогут самостоятельно устанавливать порядок размещения НТО на частных земельных участках и мобильных торговых объектов.

Также предусмотрен переходный механизм. Если регион введет требование о включении НТО на частных землях в схему размещения, действующим предпринимателям – юридическим лицам, ИП и самозанятым – будет предоставлено три месяца на подачу заявлений для уже работающих объектов. В этот период торговля допускается без включения в схему, при этом субъект может установить более длительный переходный срок.

180 тысяч киосков без единых правил: что меняет новый закон

В России насчитывается около 180 тысяч нестационарных торговых точек, из них порядка 45 тысяч размещены на частных земельных участках, передают авторы инициативы − сенаторы. Если киоски на государственной и муниципальной земле, как правило, соответствуют требованиям к внешнему виду, местоположению и включены в региональные схемы размещения НТО, то для объектов на частных землях таких норм до сих пор не было.

В результате, как отмечают инициаторы закона, такие киоски могут размещаться на инженерных коммуникациях или вблизи автомобильных дорог. В качестве примера приводится Московская область, где за год число жалоб на подобные объекты выросло на 40% – до 5,5 тысячи, сообщает «Российская газета».

Согласно принятому закону, включение торговых точек на частных землях в региональную схему размещения НТО станет обязательным. Схему будут утверждать органы местного самоуправления. Это, по замыслу авторов, создаст прозрачный механизм контроля и мониторинга работы таких объектов. Киоски, ларьки и палатки должны будут соответствовать градостроительным нормам, правилам пожарной безопасности, застройки и землепользования. Объекты, нарушающие требования, подлежат демонтажу.

Один из авторов инициативы − сенатор Александр Двойных прокомментировал опасения предпринимателей о том, что новые нормы якобы приведут к сокращению рабочих мест и снижению налоговых поступлений.

«Это абсолютно не так. Цель не в том, чтобы сократить количество нестационарных торговых объектов, а чтобы все они соответствовали требованиям и предлагали качественные товары и услуги для людей», − пояснил он.

Член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин объяснил в комментарии «РГ», что регионы смогут устанавливать особенности использования мобильных объектов, но не вправе предъявлять требования к самим транспортным средствам.

По оценке спикера, муниципалитеты получают дополнительный инструмент контроля за соблюдением требований по безопасности и эстетике киосков и ларьков. Это особенно актуально для исторических городов, где хаотичная застройка может негативно сказаться на городской среде.

Член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин уточнил порядок применения закона. По его словам, предпринимателям необходимо будет подать заявление в органы местного самоуправления для включения торгового объекта в общую схему размещения. При этом закон не распространяется на фермерские хозяйства и сельскохозяйственные кооперативы.

«Особо отмечу, что закон учитывает интересы самозанятых граждан, для которых такая торговая форма зачастую является стартом собственного дела. Предоставление им возможности на равных условиях включать свои объекты в общую схему – это справедливо, – заявил депутат. – Новые нормы позволят упорядочить уличную торговлю в городах и селах, обеспечат необходимые санитарные и противопожарные требования, а также защитят права потребителей».

В прокуратуре Югры также разъяснили новый закон. Так, регионы вправе принять решение об использовании НТО на частных земельных участках при условии их включения в муниципальную схему размещения. Для этого предпринимателю необходимо подать заявление, в котором должны быть указаны место и срок размещения, внешний вид, назначение и характеристики объекта. К заявлению прилагается согласие собственника земельного участка либо иного лица, во владении и пользовании которого он находится.

«Утверждение схемы размещения или ее изменение не основание для пересмотра мест размещения НТО, которые начали работать до ее утверждения. Новые требования не касаются НТО фермерских хозяйств и сельхозпотребкооперативов», − пояснили в надзорном ведомстве.

Как новый закон повлияет на Сургут

В Сургуте новый закон лишь усилит уже действующие правила в сфере размещения нестационарных торговых объектов. Об этом СИА-ПРЕСС рассказал заместитель главы города Артём Кириленко.

«Для Сургута новый федеральный закон усиливает уже действующие правила в отношении нестационарных торговых объектов. Муниципальные правовые акты Сургута соответствуют федеральному законодательству», − говорится в ответе на запрос.

Сейчас корректировка схемы размещения НТО и правил благоустройства не требуется. Однако, как уточнил заместитель главы, в случае принятия регионального правового акта с новыми требованиями муниципальные документы подлежат обязательному приведению в соответствие с актом субъекта РФ.

Отвечая на вопрос о нарушениях, Кириленко отметил, что администрация ведет регулярный мониторинг и принимает меры по сносу объектов, размещенных незаконно. При этом назвать конкретное число НТО, которые планируется демонтировать в 2026 году, в администрации не смогли.

«Предоставление информации о числе НТО, планируемых к демонтажу в 2026 году, не представляется возможным в связи с индивидуальным характером судебных процедур в каждом отдельном случае. Организация мероприятий по демонтажу проводится поэтапно, после вступления судебных решений в законную силу», − подчеркнул замглавы.

Основные сложности, по словам Артёма Кириленко, возникают с объектами на частных и придомовых территориях.

«Сложности, связанные с приведением НТО в соответствие установленным нормам, возникают преимущественно на частных и придомовых территориях. Причина – в отсутствии достаточного правового регулирования на федеральном уровне вопросов размещения НТО вне муниципальных территорий», – отметил он.

Одной из причин игнорирования предписаний о демонтаже он назвал низкие штрафы.

«Согласно действующему законодательству, размеры штрафов за нарушение обязательств крайне низки (от 300 до 500 рублей для физических лиц, от 1 000 до 2 000 рублей для должностных лиц и от 10 000 до 20 000 рублей для юридических лиц), что редко служит мотивацией для добросовестного поведения собственников», – сообщил Кириленко.

Что касается мобильной торговли, в Сургуте действуют общие требования к размещению НТО, определенные статьей 16 Правил благоустройства города. Специальных норм, прямо регулирующих мобильные торговые объекты как отдельный вид НТО, муниципальными актами не предусмотрено.

«Федеральный закон № 14-ФЗ вводит новое понятие «мобильный торговый объект» как разновидность НТО, а также предусматривает, что субъекты Российской Федерации вправе самостоятельно определять особенности использования мобильных торговых объектов. Таким образом, для внесения изменений на местном уровне требуется принятие соответствующих нормативных актов субъектом Российской Федерации», – пояснил заместитель главы.

Также в администрации отметили, что действующее законодательство не предусматривает формат «уличной торговли от самозанятых». Торговля вне установленных мест противоречит нормам благоустройства и правилам размещения НТО.

Отдельных локаций, где размещение НТО принципиально невозможно даже при соблюдении требований, в мэрии не обозначили. Все запреты и ограничения, по словам Кириленко, установлены действующими Правилами благоустройства города.

Штрафы не пугают, предписания игнорируют: как в Сургуте сейчас борются с незаконными НТО

Тема незаконных нестационарных торговых объектов неоднократно поднималась на заседаниях комитетов Думы Сургута. За период с сентября 2024 по сентябрь 2025 года администрация выдала 186 предписаний о демонтаже НТО. Об этом депутатам сообщил заместитель начальника контрольного управления администрации города Максим Салий.

По его данным, 135 объектов демонтировали. Большинство из них располагались на частных и придомовых территориях, 32 − на муниципальной земле. При этом 86 владельцев проигнорировали выданные предписания.

Как отмечалось на заседании, действующие штрафы остаются слишком маленькими: эти суммы, по оценке администрации, не становятся реальным инструментом воздействия. Поэтому в Совет Федерации были направлены предложения об увеличении санкций.

Тогда начальник правового управления администрации Елена Кураева предложила депутатам рассмотреть возможность внесения изменений в федеральный закон № 381-ФЗ. Среди инициатив:

– утверждение единых требований к размещению НТО на уровне правительства РФ;

– предоставление муниципалитетам права обращаться в суд с исками о демонтаже или приведении объектов в соответствие;

– закрепление административной ответственности за нарушения на уровне регионального закона ХМАО;

– увеличение размеров штрафов.

Кроме того, отдельное внимание депутаты уделяли ларькам, которые фактически работают как объекты общественного питания, в том числе на Сайме. Депутат Владимир Болотов указал на неоднозначность правового статуса таких точек.

«Я хотел бы уточнить вопрос согласования размещения в формате НТО объектов общественного питания. Они как бы вне закона, но на Сайме они стоят. И их не штрафуют, вроде как благое дело. Я хотел бы понять отношение к этой проблеме. <…> Есть администрация города. И есть ларьки, с которыми администрация города заключила договоры на конкурсной основе. А где-то не конкурс. А у нас на центральной площади города стоит объект НТО на тысячу квадратных метров, который осуществляет общественное питание. Если мы понимаем, что это все-таки приемлемый формат, то давайте это все-таки своими хотя бы правилами отрегулируем. А то получается какая-то странная ситуация. Я не к вам как к правовому управлению, я к администрации: нужно выработать подход, то есть либо мы это согласовываем, но тогда это правовое поле, либо это ситуация недопустимая», – ранее заявил Болотов.

Кураева пояснила, что после отмены прежнего СанПиНа в 2021 году четкие санитарные нормы по таким объектам отсутствуют. При этом регулирование торговли относится к полномочиям государства. Она также отметила, что предприниматели оспаривают нормы правил благоустройства в судах, и администрация участвует в этих процессах.

В прошлом году депутаты в том числе предложили рассмотреть возможность создания в городе института «квартальных» инспекторов по примеру Тюмени. Там сотрудники муниципалитета уполномочены составлять протоколы о нарушениях, включая незаконную торговлю.

Кстати, в 2023 году в Сургуте были приняты новые требования к благоустройству нестационарных торговых объектов. Они регулируют внешний архитектурный облик киосков и павильонов – цветовые решения, материалы облицовки, вывески и размещение, чтобы объекты соответствовали городской среде.